Gli rinviano l'operazione e lui crea il caos in ospedale

Quando il paziente è impaziente. Potrebbe essere questo il titolo della storia andata in scena ieri sera, venerdì 27 agosto, al Policlinico Umberto I. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro sono dovuti intervenire per un paziente ricoverato che aveva dato in escandescenze, inveendo contro il personale sanitario e mandando in frantumi la vetrata di un reparto.

L’uomo – un 37enne senza fissa dimora nato a Roma, con precedenti – era ricoverato dal 15 agosto scorso per una lussazione ad una spalla, in attesa di un intervento chirurgico programmato ma quando i medici gli hanno comunicato lo slittamento di un giorno dell’operazione, è andato su tutte le furie, iniziando a dimenarsi, inveendo contro il personale dell’ospedale, fino ad arrivare ad infrangere una vetrata del reparto che gli ha causato una profonda ferita ad un braccio.

E’ stato richiesto l’intervento dei Carabinieri per riportare la situazione alla calma, ma all’arrivo dei militari, il 37enne si è scagliato anche contro di loro, tentando di aggredirli e sputando nella loro direzione. Nei confronti del 37enne è scattata la denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.