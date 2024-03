Gli revocano autorizzazione, noleggiatore di bici abbandona veicoli in strada

Gli avevano revocato la licenza di autorizzazione e lui aveva lasciato lì bici e moto. Nella giornata di venerdì la polizia locale è intervenuta in via Ferdinando di Savoia comminando una sanzione ad un noleggiatore, reo appunto di aver abbandonato 5 motoveicoli e circa 20 biciclette, in un tratto di strada nelle adiacenze di via Ferdinando di Savoia, nella zona di piazza del Popolo.



Rintracciato il responsabile, un uomo italiano di 50 anni, gli agenti hanno proceduto nei suoi confronti contestandogli irregolarità per oltre 4mila euro di sanzioni, oltre all’obbligo di rimuovere tutti i mezzi. Al termine operatori AMA hanno provveduto a ripulire l'area.