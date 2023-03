L'autolavaggio con l'allaccio abusivo alla rete elettrica

Un autolavaggio e un appartamento con l'allaccio abusivo alla rete elettrica. A scoprirlo sono stati lo scorso pomeriggio, i carabinieri della compagnia Cassia che hanno effettuato un servizio di controllo a largo raggio.

Nello specifico, i titolari di un autolavaggio situato nei pressi di via della Giustiniana, sono stati denunciati per il reato di furto aggravato. I militari dell'Arma, con il supporto del personale dell'Areti, hanno riscontrato delle manomissioni al contatore della corrente elettrica. Stessa sorte per un altro uomo italiano dopo che i carabinieri e il personale Areti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica per alimentare il suo alloggio nei pressi di via Tiberina.