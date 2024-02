Chi era Giuseppina Nuti, la donna di Canale Monterano ritrovata morta nel bosco

Si chiamava Giuseppina Nuti, conosciuta da tutti come Pina, la donna di quasi 90 anni ritrovata morta in un bosco sul lago di Vico. Residente a Canale Monterano, cittadina vicino Roma, era scomparsa dal 24 gennaio.

Giuseppina Nuti trovata morta

Il corpo di Pina, come tutti la chiamavano da sempre, è stato indicato ai carabinieri di Ronciglione dal figlio Romeo Droghini, 60 anni, come racconta Viterbo Today. La donna non si faceva più sentire dal 24 gennaio ed è stato il figlio minore, residente in Emilia Romagna per motivi di lavoro, a lanciare l'allarme dopo svariati tentativi di mettersi in contatto con lei.

Chi era l'anziana di Canale Monterano

A tracciare un sintetico profilo di Nuti è il sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli: "Tutti la conoscevano - racconta il primo cittadino, ripreso da Viterbo Today - non mi risulta stesse male, anche se l'età l'aveva costretta molto di più a casa. Non si vedeva più tanto in giro". Il figlio maggiore, Romeo, che ha confessato di aver occultato il corpo della madre e ora è in custodia nel carcere di Civitavecchia, risiedeva invece a Caprarola, nel viterbese.

Il figlio è in carcere a Civitavecchia

Secondo quanto è stato possibile raccogliere, a inizio gennaio l'uomo aveva ritirato la pensione della madre, per poi tagliare ogni comunicazione. I telefoni cellulari suo e di Pina erano staccati e questo silenzio ha scatenato la preoccupazione del figlio minore, che ha contattato le forze dell'ordine. Dopo una settimana di indagini e ricerche, i carabinieri di Ronciglione hanno rintracciato Romeo in un B&B della zona. Da lì, il 60enne li ha condotti nel bosco sul lago di Vico, dentro la riserva naturale, dove aveva occultato il davere.

Ora sarà l'autopsia a svelare le cause del decesso dell'anziana quasi 90enne e al momento gli inquirenti non escludono nessuna possibilità.