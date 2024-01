Giuseppe Moccia guida senza patente e ignora la sorveglianza speciale: "Stavo accompagnando mia nipote"

Nuovi guai per Giuseppe Moccia, coinvolto in passato in diverse indagini per droga, cognato di Vincenzo Nastasi detto 'O Principe' e ferito in un agguato in via dell'Archeologia. Il boss - o quanto meno uno dei pezzi grossi dello spaccio a Tor Bella Monaca - già uscito dal carcere lo scorso 18 maggio ha violato la sorveglianza speciale a cui è sottoposto ed è stato nuovamente arrestato. La sua giustificazione è stata quella di dover accompagnare in auto una nipote minorenne.

Nuovo processo

Moccia è stato fermato ieri sera a viale Alessandrino, dai carabinieri del nucleo radiomobile alla guida di un'auto nonostante non avesse la patente che gli era stata revocata nel 2009.

Non solo, era fuori in un orario in cui si sarebbe dovuto trovare nel proprio domicilio come previsto dalla misura che gli era stata confermata dal tribunale di Roma. Per il quarantenne, comparso oggi nelle aule di piazzale Clodio, il giudice ha convalidato l'arresto non disponendo alcuna misura e ha fissato il processo al 10 settembre prossimo.

La sorveglianza violata

La procura, invece, aveva richiesto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Durante l'udienza Moccia si è giustificato dicendo di essere uscito in auto per accompagnare a casa un nipote minorenne.

Nel provvedimento con cui era stato disposto l'obbligo di soggiorno nel comune di Roma e la sorveglianza speciale emergeva "con chiarezza la incontestabile attuale elevata pericolosità sociale del Moccia che, in tutte le vicende in cui è stato coinvolto dopo la sua scarcerazione - si leggeva nel provvedimento - ha manifestato un elevato livello di aggressività e violenza" con "atteggiamenti minacciosi e prevaricatori".

Chi è Giuseppe Moccia

Giuseppe Moccia era balzato alle cronache anche dopo lo sgombero di alcuni appartamenti Ater occupati abusivamente: Moccia, la madre e la compagna abitavano lì ed erano morosi nonostante in casa nascondevano 29465 euro. Quell'appartamento, seppur sgomberato, per mesi nessuno lo ha voluto. Dopo le denunce dei residenti e l'articolo di RomaToday l'appartamento è stato assegnato.