Giuseppe Moccia, lo spaccio non basta: rapina supermercato a mano armata

Dalla droga alle rapine. Giuseppe Moccia, coinvolto in passato in diverse indagini gli affari allo spaccio a Tor Bella Monaca, cognato di Vincenzo Nastasi detto 'O Principe' e nel 2021 ferito in un agguato in via dell'Archeologia, è finito ancora nei guai e potrebbe aver ampliato il suo "business". I carabinieri di Tor Bella Monaca lo hanno arrestato nella serata di ieri, dopo un colpo a mano armata al supermercato Eurospin in via Siculiana, in zona Due Leoni. Moccia non sarebbe dovuto essere lì, ma in regime di sorveglianza speciale.

La rapina

L'allarme è scattato poco dopo le 19. Il direttore dell'Eurospin ha chiamato il numero unico per le emergenze appena ha notato due persone con il volto coperto da un passamontagna e con una pistola in mano che minacciavano la cassiera, rubando l'incasso. I due sono poi scappati a bordo di uno scooter Honda Sh.

Sono stati proprio i militari di Tor Bella Monaca a bloccare lo scooter sospetto in via dei Cochi. Alla giuda del Sh c'era Giuseppe Moccia, in tasca aveva 430 euro appena rubati. Il complice, invece, è riuscito a scappare. Vicino al mezzo a due ruote c'era anche la pistola a salve usata per la rapina. Moccia comparirà davanti al giudice per la convalida dell'arresto.

Le indagini

Le indagini tuttavia non si fermano. I carabinieri vogliono capire se quello messo a segno da Moccia sia stato un colpo estemporaneo. Nell'ultimo periodo, a Tor Bella Monaca e nei quartieri limitrofi, ci sono stati diversi casi si rapine a negozi, farmacie e supermercati. Tutti episodi commessi negli ultimi mesi con modalità simili, a volte anche da una singola persona, sempre armato. Le ipotesi che ci possa essere un'unica regia dietro non è esclusa.

Chi è Giuseppe Moccia

Moccia, 41 anni, è ritenuto uno dei pezzi grossi del quartiere. Era balzato alle cronache anche dopo lo sgombero di alcuni appartamenti Ater. Lui la madre e la compagna abitavano lì ed erano morosi nonostante in casa nascondevano 29465 euro. Quell'appartamento, seppur sgomberato, per mesi nessuno lo ha voluto. Dopo le denunce dei residenti e l'articolo di RomaToday l'appartamento è stato assegnato.

Coinvolto in passato in diverse indagini per droga e protagonista dell'aggressione a Tiziana Ronzio, nel 2022 fu sottoposto a sorveglianza speciale. Nel provvedimento con cui era stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di Roma, si leggeva che aveva "manifestato un elevato livello di aggressività e violenza".

Lo scorso 24 gennaio è stato nuovamente bloccato dai carabinieri per aver violato la sorveglianza speciale a cui è sottoposto ed è stato nuovamente arrestato. La sua giustificazione è stata quella di dover accompagnare in auto una nipote minorenne. Una versione che non avrebbe convinto del tutto.