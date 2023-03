Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello: chi sono le due vittime dell'incidente aereo di Guidonia

Il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello. Sono loro i due militari dell'aeronautica moti nell'incidente aereo avvenuto nella mattinata di martedì sette marzo a Collefiorito, frazione di Guidonia, comune nella periferia est di Roma. La procura di Tivoli e l'aeronautica militare hanno aperto, rispettivamente, una inchiesta per determinare la dinamica della tragedia.

Chi sono le due vittime

Il tenente colonnello Cipriano aveva compiuto 48 anni il 5 febbraio scorso. Era nato a Taranto ed era entrato in aeronautica nel 1996 dopo aver frequentato il 117simo corso Allievo ufficiale pilota di complemento. Cipriano era pilota istruttore sui velivoli U208A, Aliante G103, MB339-CD, con alle spalle 6mila ore di volo.

Il sindaco di Montalbano Jonico, Pietro Marrese, ha espresso la sua vicinanza: "Il tenente colonnello avrebbe compiuto una manovra per evitare che il velivolo da lui guidato finisse sulle case: una manovra eroica, quella del caro Giuseppe che, salvando la vita di tante persone, ha deciso di sacrificare la sua. Alla mamma Ginetta, al padre Peppuccio, ai fratelli Mario e Alessio, a tutti i suoi familiari, le mie condoglianze e quelle dell’intera comunità di Montalbano Jonico".

Il maggiore Meneghello avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 18 agosto. Nato a Legnago (in provincia di Verona), era arrivati in Aeronautica nel 1999 a seguito del 119simo corso Allievo ufficiale pilota di complemento. Era pilota istruttore abilitato sui velivoli U208A, Aliante G103, con le sue 2.600 ore di volo effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali.

Il neo presidente della regione Lazio, Francesco Rocca ha espresso "profondo cordoglio": "Un gravissimo lutto che ha colpito e scioccato tutta la comunità. Le condoglianze, a nome della Regione Lazio, ai familiari delle vittime e all'aeronautica militare". Messaggi che sono arrivati anche dal resto del mondo politico.

L'indagine

La dinamica dell'incidente nel quale hanno perso la vita il tenente colonnello Cipriano ed il maggiore Meneghello "è in fase di accertamento". Sull'accaduto la forza armata "avvierà già nelle prossime ore un'inchiesta di sicurezza del volo", si legge in una nota dell'aeronautica che sottolinea come la notizia è "stata comunicata alle famiglie dei due ufficiali", alle quali il capo di stato maggiore dell'aeronautica, generale Luca Goretti, a nome dell'intera Forza armata, "si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio".

Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto a pochi chilometri dall'aeroporto militare di Guidonia, nell'ambito di una missione addestrativa pre-pianificata. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell'ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di specialisti dell'aeronautica militare che stanno continuando ad operare per mettere in sicurezza e circoscrivere le aree dell'impatto. Sul caso anche la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo.