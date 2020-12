Torna da lavoro e sparisce: l’appello dei familiari di Giuseppe Cetrangolo, scomparso da Tivoli

E’ tornato a Tivoli da lavoro nel pomeriggio di due giorni fa, poi ha chiamato la moglie al telefono: “Vado a prendere le sigarette e torno a casa”. Da allora però di Giuseppe Cetrangolo non si hanno più notizie. 48 ore di apprensione per i familiari del 32enne tiburtino, che dopo aver fatto denuncia di scomparsa al Commissariato del Comune della provincia nord est della Capitale hanno lanciato un appello sui social per ritrovare l’uomo.

“L’ultima persona che lo ha sentito è stata mia sorella - racconta la cognata di Giuseppe Cetrangolo -. L’ha chiamata dalla zona del Ponte della Pace, vicino all’ospedale di Tivoli, intorno alle 15:00 di mercoledì scorso (9 dicembre ndr). Poi è sparito con il telefono cellulare che risulta da allora spento”.

Vestito con abiti da lavoro, jeans, un giacca nera lunga con cappuccio, Giuseppe è altro circa 1.93, ha i capelli rasati ed una corporatura snella. Chiunque avesse informazioni può contattare il 112 o la cognata del 32enne al seguente numero: 3711965129.