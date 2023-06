Si allontana da casa e scompare: appello dei familiari di Giuseppe, sparito da Tor Bella Monaca

Uscito di casa è sparito. Sono ore d'ansia per i familiari di Abdelkader Ossayef, conosciuto nel quartiere come Giuseppe. Settantanni, nato in Marocco, la sera di domenica scorsa si è allontanato dall'appartamento dove vive a Tor Bella Monaca e di lui si sono perse le tracce. Da qui la denuncia ai carabinieri e l'appello dei familiari per aiutarli a ritrovare il 70enne.

Residente al comparto R8 di largo Ferruccio Mengaroni, a Tor Bella Monaca, l'ultimo persona ad averlo visto è stato il fratello, con il quale Giuseppe vive nell'abitazione della periferia est della Capitale. Comunicato al fratello che sarebbe uscito per fare una passeggiata - erano le 23:00 circa del 4 giugno - di Abdelkader si sono però perse tutte le tracce. Sprovvisto di telefono cellulare è alto 1,83, ha capelli grigio/bianchi, della barba bianca rada, e occhi scuri. Segni particolare un occhio più scuro dell'altro conseguenza di una cataratta.

"Gira in stato confusionale è affetto da Alzheimer - le parole del nipote al nostro giornale -. Presenta una difficoltà motoria nel deambulare. Quando è uscito di casa non aveva con sé né documenti né soldi. Se vi capita di incrociarlo vi chiedo, gentilmente, di contattare le forze dell’ordine o chiamare al numero 3457686698 della figlia Fatima. Grazie infinite".