Esce all'alba per andare a lavoro e scompare: appello per ritrovare Giulio Sangermano

È uscito all'alba dalla sua casa di Fiumicino per andare a prendere il furgone e cominciare la sua giornata di lavoro. Poi è sparito nel nulla. Sono ore e giorni d'ansia per parenti, amici e conoscenti di Giulio Sangermano, 52enne sparito dal comune alle porte di Roma dalle prime ore dello scorso 17 marzo. Tre giorni dai quali non si hanno notizie dell'uomo.

A lanciare un appello i familiari dell'uomo, che hanno sporto regolare denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Fiumicino. Giulio Sangermano è uscito di casa prima delle 5:00 dello scorso venerdì. Impiegato in una azienda che si occupa di distributori automatici il 52enne, come di consueto, ha preso la sua auto per andare a prendere il furgone che utilizza per fare i suoi giri in zona Eur in un parcheggio a pagamento sulla via Portuense.

Fermatosi a prendere il caffè in un bar poco distante dal parcheggio di scambio, intorno alle 5:20, il barista è stata l'ultima persona a vederlo. Uscito dal locale il 52enne ha infatti lasciato la vettura sulla via Portuense, nei pressi dell’agriturismo Bio Agricolo Traiano, ed è poi sparito, lasciando il telefono cellulare all'interno della vettura.

Residente a Fiumicino con la famiglia l'appello di ricerca dei familiari è stato rilanciata anche dalla trasmissione Chi l'ha visto? Vestito con abiti da lavoro, alto 170, occhi castani, capelli rasati, al momento della scomparsa indossava un giubbino con la zip azzurro e pantaloni della tuta neri. Chiunque abbia informazioni può contattare il numero unico per le emergenze 112.