Incidente Nomentana, l'ultimo saluto a Giulia Sclavo: "Il tuo sorriso sempre con noi"

Centinaia di persone si sono ritrovate sabato nella chiesa di Santa Maria Maddalena de' Pazzi, a Talenti, per l’ultimo saluto a Giulia Sclavo, una delle cinque vittime del terribile incidente avvenuto il 27 gennaio sulla Nomentana, nel territorio di Tor Lupara. Uno schianto che ha scioccato l'intera comunità di Fonte Nuova e in cui oltre alla 17enne hanno perso la vita Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, 20 anni, Valerio Di Paolo, 21, e Flavia Troisi, 17 anni.

Decine di palloncini bianchi liberati in cielo

Ai funerali ha partecipato una folla commossa che si è stretta intorno alla famiglia di Giulia, con moltissime persone che sono rimaste all’esterno della chiesa strapiena e sul sagrato.

All’uscita il feretro è stato accolto da un applauso, mentre decine di palloncini bianchi sono stati liberati in cielo. Gli amici di Giulia, giovane promessa del nuoto, reggevano intanto striscioni che recitavano “il tuo ricordo è per sempre”, e ancora “Dall’acqua al cielo, il tuo sorriso sempre con noi”, firmato dai compagni di squadra.

“Buon viaggio anima mia”

“Erano tutti lì per te amore mio, hai lasciato in ogni persona che hai incontrato un dolce ricordo - è stato il commento della mamma, distrutta dal dolore - Un grazie infinito da tutti noi a tutti, agli amici del nuoto e a tutti gli istruttori, agli amici di scuola e a tutte le maestre e ai professori, agli amici, ai colleghi, ai parenti. Buon viaggio anima mia. Continua a splendere come solo tu sai fare. Ti amo all'infinito e oltre”.

Nei giorni scorsi si sono celebrati anche i funerali degli altri quattro giovanissimi che hanno perso la vita nello schianto sulla Nomentana. Giovedì scorso l’ultimo saluto ai cugini Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, vent’anni, mentre venerdì 3 a Fonte Nuova, nella Chiesa di Gesù Maestro, sono stati celebrati i funerali di Valerio Di Paolo e Flavia Troisi, 21 e 17 anni.