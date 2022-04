Malore nel bar: morto ex calciatore professionista Giovanni Tiberi

Lutto nel mondo del calcio. E' morto a soli 49 anni Giovanni Tiberi, ex attaccante professionista che aveva militato anche in serie B. Romano, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo aveva preso in gestione un bar ad Ostia. Proprio nel locale del litorale lidense ha poi perso la vita a causa di un malore. La tragedia domenica mattina in viale Paolo Orlando.

A scoprire il corpo privo di vita dell'ex punta centrale gli agenti del commissariato Lido di polizia dopo la richiesta d'intervento dei vigili del fuoco che poco prima erano entrati nel bar dove l'uomo era chiuso dentro. Una volta nel locale la tragica scoperta. Professionista con il Chieti dalla stagione 92/93 aveva terminato la sua carriera come calciatore con la maglia della Viterbese nel 2008.

Tante le casacche vestite da Giovanni Tiberi, ribattezzato dai tifosi della Ternana "Giovannone": oltre a Chieti e Viterbese, l'attaccante classe 1973 aveva vestito le casacche di Pistoiese, Palazzolo, Imolese, Fano, Triestina, Ternana, Cosenza, Livorno, Reggiana, Fermana, Catanzaro, Aprilia, Ancona e Latina.

A Terni i suoi anni migliori, arrivato nella compagine rossoverde nel corso della stagione 1997/1998 aveva contribuito alla promozione cadetta delle Fere con una rete, in sette presenze, oltre ad aver disputato tre gare di Coppa Italia. Successivamente otto incontri e tre gol all’attivo, nella prima stagione di B. Indimenticabile quello segnato al Torino, davanti ad un Liberati gremito, insaccando di testa il gol vittoria nei minuti conclusivi della sfida (2-1 in finale). Infine quattro presenze in campionato nel corso del torneo successivo 1999/2000, oltre ad altrettanti gettoni totalizzati in Coppa Italia.

Appresa la notizia della morte di Giovanni Tiberi è stata proprio la Ternana ad esprimere cordoglio per la perdita del suo ex bomber: "E venuto a mancare Giovanni Tiberi, ex attaccante delle Fere, classe ’73. Giovannone, così lo chiamavano i tifosi rossoverdi, ha vestito la nostra maglia 26 volte tra il 1997 ed il 2000 (tra Serie C, Serie B e Coppa Italia), mettendo a segno 4 reti. Alla famiglia, agli amici ed agli ex compagni di squadra il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente della Ternana Calcio formulano le più sincere condoglianze”.