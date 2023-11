Giovanni Tenace scomparso dopo aver partecipato a un evento all'Eur. Appello dei familiari

Ore d'ansia per Giovanni Tenace. L'uomo, 81 anni, è scomparso a Roma dopo aver partecipato a un evento al palazzetto dello Sport dell'Eur, dove si era recato assieme ad alcuni concittadini partiti insieme da Cagnano Verano, comune della provincia di Foggia. Dopo aver assistito al NoiFestival del pensionato si sono perse le tracce con i familiari, che dopo aver sporto denuncia di scomparsa alla polizia, hanno lanciato un appello sui social per aiutarli a ritrovare l'uomo.

Giovanni Tenace era atteso alle 20:30 sl pullman che lo avrebbe dovuto riportare a casa in Puglia assieme ad altri concittadini, ma all'appuntamento l'81enne non si è mai presentato. Come scrive il genero Pino Tomacelli, dopo aver reso pubblica una immagine dell'81enne. "Vestito come in foto", l'uomo ha dei baffi bianchi e indossava una giacca blu, pantaloni e scarpe scure. Soffre di Alzheimer e diabete. "Non abbiamo più sue notizie da ieri sera alle 20:30. La sua famiglia e la sua comunità di Cagnano (FG) lo stavano aspettando nel loro autobus diretto per Cagnano (FG), ma non si è fatto trovare. La polizia è stata avvisata è stata fatta la denuncia. Potrebbe essere salito su qualsiasi bus o metro".

"Per favore condividete il più possibile - si legge ancora sull'appello lanciato dal genero -. Vi chiedo cortesemente di far girare. Lo stiamo cercando per tutta la città. Contattatemi se l’avete visto È mio suocero".