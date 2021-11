Giovanni Manna scomparso, Roma si mobilita. I figli: "Chi lo ha visto scatti una foto"

Montemario e non solo. Roma si è mobilitata per trovare Giovanni Manna, il 73enne affetto da Alzheimer scomparso la notte del 16 novembre dalla sala di attesa del pronto soccorso dell’ospedale Gemelli. Dell'uomo ancora non vi è ancora traccia. La sua sparizione resta un mistero. Un caso vero e proprio, finito anche su 'Chi l'ha visto?'.

Oggi in centinaia si sono radunati all'ingresso del Gemelli, lato eliporto su via Trionfale. Il pensionato, vive a Roma con la moglie. Il 16 novembre è stato trasportato in ambulanza in un ospedale nella zona Nord della Capitale per accertamenti.

L'ultima conversazione telefonica con i familiari è avvenuta intorno alle 21:45 fuori dalla struttura: d'improvviso la chiamata si è interrotta e il cellulare è diventato irraggiungibile. Di quel fatto c'è anche una foto pubblicata dal figlio Matteo sul suo profilo Facebook.

Come era vestito quando è scomparso

I familiari temono che possa avere perso l'orientamento. Ha con sé la carta d'identità e il cellulare con il caricabatteria. Non ha con sé gli occhiali. "Oggi è il quarto giorno di ricerche di papà, grazie alla grande affluenza di volontari abbiamo gruppi che lo cercano in varie zone della città", hanno detto i figli di Giovanni Manna, Nicola e Matteo, agli inviati di 'Chi l’ha visto?': "Chiunque pensi di vederlo scatti una foto".

Al momento della scomparsa, indossava un piumino grigio, un golf di lana, jeans e scarpe sportive. Tutti elementi essenziali affinchè chi lo noti possa segnalarne la presenza alle forze dell'ordine o ai figli che sui social hanno messo i loro numeri di cellulare.

La famiglia di Giovanni Manna: "Siamo disperati, aiutateci"

"??Mio papà Giovanni Manna non è stato ancora ritrovato. Ieri sono circolate varie notizie, molte false. L'unica certezza è che è stato acceso il telefono (con la sua SIM) due volte sempre in zona Monte Mario. Ma per ora, purtroppo, nulla", scrive il figlio Matteo sui social. Da li arriva l'appello a condividere la fotografia del padre affinchè più persone possibili siano impegnate nel suo ritrovamento: "Siamo disperati ma noi ci crediamo, vogliamo ritrovarlo. Mia mamma Maria Rosa, io, Luca e Nicola ringraziamo tutti coloro che si sono attivati e lo stanno facendo ancora. Oltre a tutti coloro che ci sono vicini".