Giovanni scomparso in zona Gemelli-Monte Mario, l'appello della famiglia: "Aiutateci a ritrovarlo"

“Nostro padre è scomparso ieri sera in zona Gemelli, da allora non abbiamo più sue notizie. Siamo disperati, aiutateci a ritrovarlo”. E’ questo l’appello dei figli di Giovanni Manna, 73enne di cui da ieri si sono perse le tracce.

Giovanni, scomparso in zona Gemelli

L’uomo in seguito ad un malore avuto in casa intorno alle 19.30 è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. “Nessuno di noi familiari a causa delle restrizioni Covid ha potuto accompagnarlo e stare con lui nella sala d’attesa. Così - racconta il figlio Matteo a RomaToday - ho avvisato telefonicamente il personale del 118 che mio padre, che soffre di una lieve forma di Alzheimer, avrebbe potuto allontanarsi in quanto restio alle attese”. E infatti Giovanni dal pronto soccorso ha telefonato al figlio dicendo di voler tornare a casa. “Chiaramente non essendone in grado l’ho invitato a desistere e rimanere in ospedale dicendogli che lo avrei raggiunto in breve tempo per riportarlo a casa”. Ma qualche minuto dopo, poco prima delle 21.45, Giovanni ha chiamato ancora: era già fuori dal Gemelli. Diretto verso casa. Vana la corsa dei familiari: dentro e fuori l’ospedale nessuna traccia dell’uomo. Telefono spento. Così dopo una notte di apprensione la famiglia rivolge un appello a tutta la città affinchè possa aiutarli a ritrovare Giovanni.

L'appello della famiglia per ritrovare Giovanni

Giovanni Manna è alto 185cm, corporatura media, capelli e baffi bianchi, stempiato. Al momento della scomparsa, in zona Monte Mario-Gemelli, indossava un piumino grigio, un golf di lana, jeans e scarpe sportive. “Chiunque lo veda ci contatti o contatti le forze dell’ordine”.