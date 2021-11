Morte di Giovanni Manna, la procura apre un'inchiesta per abbandono di incapace

Abbandono di incapace aggravato: è l’ipotesi di reato con cui la procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giovanni Manna , il pensionato di 73 anni trovato senza vita nel parco dell’Insugherata sabato sera, quattro giorni dopo essere uscito dal pronto soccorso del Policlinico Gemelli.

Nei giorni in cui i familiari, distrutti dal dolore, si interrogano su come una tragedia di questo genere sia potuta accadere, il pm Stefano Luciani ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti per accertare se vi siano state negligenze e se quella morte poteva essere evitata. Soprattutto, di verificare quanto denunciato dai figli nelle ore successive alla scomparsa: Giovanni non è stato dimesso, ma si è allontanato da solo, non supervisionato nonostante la sua patologia, dall’ospedale.

Il malore e la chiamata ai soccorsi

Un passo indietro: è la sera del 16 novembre e Manna si sente male nell’appartamento che condivide con la moglie a Prati. La famiglia, preoccupata, decide di sottoporlo ad accertamenti e chiama il 118 per farlo portare in ospedale. A causa delle restrizioni Covid-19 nessuno a eccezione dei soccorritori può andare con lui sull’ambulanza né accompagnarlo all’interno del pronto soccorso, per cui arriva la raccomandazione: Giovanni soffre di una forma di Alzheimer, non va lasciato senza supervisione e assistenza. L’uomo arriva in ospedale poco prima delle 20, ma intorno alle 21.30 ancora non ha ricevuto la diagnosi.

La lunga attesa e l'allontanamento dall'ospedale

Fermo in sala d’attesa dà segni di esasperazione, chiama i figli con il cellulare che ha con sé e chiede di tornare a casa. Gli viene raccomandato di non allontanarsi, di restare dov’è, ma il cellulare si scarica e quando la famiglia arriva al Gemelli del pensionato ormai non c’è più traccia. Scattano subito le ricerche: la zona viene battuta palmo a palmo, gli appelli social si moltiplicano, le forze dell’ordine impiegano anche i cani molecolari. Giovanni però non si trova.

Il tragico ritrovamento e gli interrogativi della famiglia

Sabato la tragica notizia: un elicottero della polizia di Stato che nel pomeriggio sta sorvolando il parco dell’Insugherata, impegnato in un servizio d’ordine in zona OIimpico, nota qualcosa. È il corpo senza vita del pensionato, che viene ufficialmente riconosciuto in serata.

Il dolore della famiglia è devastante, e va di pari passo con la rabbia. Come è possibile, si chiedono i figli e la moglie, che Giovanni abbia potuto allontanarsi dall’ospedale senza che qualcuno lo notasse, nonostante gli avvertimenti sulla sua patologia e le raccomandazioni a tenerlo sotto controllo? La famiglia si è rivolta all’avvocato Silvia Contestabile, che ha presentato denuncia. Il pm ha già conferito l’incarico per l’autopsia, perché un’altra cosa da chiarire è di cosa Manna sia morto, se di una qualche patologia oppure per lo choc e il freddo.

Non è chiaro quanto abbia vagato prima di entrare nel parco né se abbia visto qualcuno, ma una volta accertata la causa della morte le indagini si concentreranno sulla serata del 16 novembre e sul lasso di tempo compreso tra la partenza dell’ambulanza per l’ospedale e l’uscita dal pronto soccorso del Gemelli, immortalata dalle telecamere di sorveglianza.