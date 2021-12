Morte di Giovanni Manna, si scava tra documentazione e testimonianze

Vanno avanti le indagini sulla morte di Giovanni Manna , il pensionato affetto da Alzheimer trovato senza vita nel parco dell’Insugherata dopo essersi allontanato dal pronto soccorso del Policlinico Gemelli.

Sequestrate cartella clinica e documentazione

Il pubblico ministero incaricato di fare luce sulla vicenda, Stefano Luciani, ha sequestrato cartella clinica e documentazione relativa all’accesso dell’uomo in ospedale, e sta raccogliendo le testimonianze delle persone - dalle forze dell’ordine agli operatori sanitari - in grado di fornire indizi utili a capire cosa sia accaduto tra le 19.30 di martedì 16 novembre, quando Manna è arrivato in ospedale, e il pomeriggio di sabato 20, quando il suo corpo è stato ritrovato in un angolo del parco zona Roma Nord.

Dai primi accertamenti sembra che il personale sanitario fosse effettivamente a conoscenza della patologia dell'uomo, ma che nessuno avrebbe chiamato i figli o le forze dell'ordine quando ne è stata notata l'assenza in sala d'attesa. E questo nonostante il pensionato avesse manifestato l'intenzione di tornare a casa.

I figli: "Dall'ospedale non ci hanno avvisato che si era allontanato"

La moglie e i figli del pensionato non si danno pace: dalla sera del 16 novembre si domandano come sia potuta accadere una tragedia simile, e si chiedono di chi sia la responsabilità dell’allontanamento di Giovanni da una struttura cui era stato affidato e dove avrebbe dovuto essere monitorato, soprattutto alla luce della sua patologia e della sua fragilità. Eppure Manna intorno alle 21.30 è riuscito a uscire dalle porte dell’ospedale senza che nessuno lo fermasse o quantomeno lo interrogasse sulle sue intenzione, ha chiamato il figlio lamentandosi per la lunga attesa e chiedendo di tornare a casa e poi si è allontanato nelle notte romana, venendone inghiottito in pochi minuti.

“Il figlio del signor Manna e la moglie erano a poca distanza dal Gemelli, a casa della consuocera - spiega l’avvocato Silvia Contestabile, che assiste la famiglia - Stavano mangiando qualcosa in attesa di avere dall’ospedale notizie e aggiornamenti sulla salute del padre”. Quando hanno ricevuto la chiamata dell’uomo (sua, e non del personale o della direzione sanitaria) si sono precipitati davanti all’ospedale. Di lui però non c’era ormai più traccia, e per 4 giorni nessuno, nonostante le ricerche a tappeto, è riuscito a rintracciarlo sino a quando non si è rivelato troppo tardi.

Giovanni è arrivato al Gemelli dopo essere svenuto in casa: soffriva di cuore, aveva dei precedenti, e la moglie e i figli hanno deciso di comune accordo di non rischiare e di portarlo in ospedale, vista anche l’ora. Hanno chiamato il 118 e a casa della coppia, zona Roma Nord, è arrivata un’ambulanza seguita dall’auto con a bordo uno dei figli dell’uomo. Gli operatori hanno avvisato la famiglia che i protocolli Covid non consentivano accessi in pronto soccorso con il paziente, e che ci sarebbe stato da attendere, e così la famiglia ha deciso di aspettare l’esito della visita per capire come comportarsi. Manna è partito verso l’ospedale in ambulanza con in tasca cellulare, portafoglio e poco più: due ore dopo era sparito, e nessuno è stato in grado di spiegare come sia stato possibile.

"Le responsabilità ci sono e verranno accertate"

“Abbiamo fatto presente immediatamente che mio padre aveva l’Alzheimer e aveva bisogno di supervisione”, ha chiarito da subito il figlio Matteo, mentre l’avvocato Contestabile ribadisce ferma: “Se ci sono responsabilità da parte di qualcuno, e riteniamo che ci siano, la procura lo accerterà”. Procura che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per abbandono di incapace aggravato: le indagini mirano ad accertare se effettivamente Manna sia stato abbandonato a se stesso nell’attesa della visita, pur con la consapevolezza che avrebbe potuto essere in stato confusionale o perdere riferimenti utili a causa della sua patologia. Si attendono intanto i risultati dell'autopsia, disposta per capire che cosa abbia effettivamente causato la morte del pensionato. Il medico legale che l'ha eseguita ha 60 giorni di tempo per depositare i risultati.