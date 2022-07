Giovanni prova a salvare la madre, entrambi muoiono soffocati dal fumo: la tragedia di Bravetta

Giovanni le ha tentate tutte pur di salvare la vita di mamma Anna e la sua. Purtroppo, però, le esalazioni del fumo generate da un incendio nella loro villetta, li hanno soffocati. Una tragedia familiare a Bravetta, in via degli Estensi. Sul caso indaga la polizia, con la procura che attende una informativa per valutare l'apertura di un fascicolo di indagine più accurato.

Nel quartiere tutti li conoscevano. Le due vittime si chiamavano Anna Bianciardi e Giovanni Giordano Lozzi, di professione musicista. La donna, di 74 anni, soffriva di disabilità. Una storia dura la loro. Il papà di Giovanni e marito di Anna, se n'era andato anni prima. Resta solamente la sorella Benedetta che su Facebook, tempo fa, aveva postato un messaggio d'amore fraterno: "Benedetta, ricorda che, anche se il mondo intero di volta le spalle, avrai tuo fratello al tuo fianco".

Ora quel messaggio fa stringere ancora di più il cuore. E proprio sui social, saputa la notizia, in molti hanno voluto stringersi a lei. "Un pezzo della mia vita e della mia infanzia dei pomeriggi, delle serate insieme se nè andato", scrive Desirèe. "Un giorno ci rincontreremo tutti. Come una volta, come bambini, tutti quanti davanti quella porta con il sorriso, quel sorriso che avevi sempre stampato in faccia e che me accompagnerà per sempre", il pensiero di Andrea.

Secondo quanto ricostruito, la tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 2,45 di domenica mattina. Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio all'interno della villetta, sono state trovate prive di vita due persone. Erano madre e figlio, Anna e Giovanni. Ancora ignote le cause che hanno scatenato il rogo, forse una sigaretta spenta male. O un corto circuito.

Quello che è certo, è che le vittime hanno respirato troppo fumo. E probabilmente hanno perso i sensi. La donna è stata trovata in camera, mentre il figlio 31 enne in bagno. Adesso gli inquirenti dovranno fare piena luce su quest’ultima tragedia domestica. Secondo i primi riscontri, Giovanni avrebbe provato a salvare la mamma. Non riuscendoci si sarebbe rifugiato in bagno. Saranno le indagini e l'autopsia sui due corpi a fare chiarezza. Resta il dolore, quello di un dramma familiare.