Malore mentre è in moto: morto 49enne

Era alla guida della sua moto quando ha accusato un malore. Nemmeno il tempo di accostare a bordo strada che è caduto in terra, sotto al peso della sue due ruote. Poi la morte, conseguenza di un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. A perdere la vita Giovanni De Mestrio, deceduto mentre percorreva una strada di Civitella San Paolo, piccolo comune a nord della Capitale.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio mentre l'uomo residente a Cesano, nel territorio del XV municipio Cassia, percorreva via Civitellese. Proprio qui, dopo essersi sentito male, il 49enne romano si è fermato a bordo strada, dove si è poi accasciato in terra mentre era ancora in sella alla moto. A chiamare i soccorritori un automobilista in transito che ha notato un uomo - con ancora indosso il casco e la tuta da motociclista - in terra sotto il peso della moto di grossa cilindrata da granturismo che ha poi richiesto l'intervento al 112.

Sul posto il personale medico del 118 e quello della Asl Roma 2 non hanno potuto far altro che accertare la morte di Giovanni De Mestrio, a causa di un infarto. Un decesso per cause naturali con la salma dell'uomo poi riaffidata ai familiari.