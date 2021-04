Covid: morto comandante dei carabinieri Giovanni Cipullo, aveva prestato servizio a Montesacro e Monteverde

Arma dei Carabinieri in lutto per la morte del Luogotenente Giovanni Cipullo, Comandante della Squadra Comando, del Reparto Comando della Legione Carabinieri Campania, vittima del Coronavirus. A comunicarlo la stessa benemerita. "Oggi l’Arma dei Carabinieri piange l’ennesimo militare che, nella serata di ieri dopo una strenua lotta, è venuto a mancare a causa del Covid-19. Il Luogotenente Carica Speciale Giovanni Cipullo non ha superato la malattia".

"Entrato nell’Arma nel 1984 quale Allievo Sottufficiale, a conclusione dell’allora Corso Sottufficiali, è stato destinato prima alla Stazione Carabinieri di Roma Gianicolense e poi Roma Monte Sacro. Successivamente, sempre nell’ambito della capitale, ha prestato servizio al Plotone di Rappresentanza della Compagnia Speciale e poi a vari uffici dello Stato Maggiore prima della Legione Carabinieri Lazio e poi della Legione Carabinieri Campania. Il prossimo 15 luglio avrebbe compiuto 55 anni".

"Il ricordo che lascia ricalca la sua persona, animata dall’umiltà, dal senso del dovere e dalla dedizione che in questi decenni ha caratterizzato il suo agire - il cordoglio dell'Arma -. Il Comandante Generale Teo Luzi e l’Arma dei Carabinieri tutta si unisce compatta al dolore della moglie, della figlia 21enne, di familiari e amici che ne piangono la perdita".

Dunque ancora una vittima del Covid19 nell'Arma dei carabinieri. Prima del luogotenente ad essere ucciso dal Coronavirus era stato il maresciallo Massimo Paris, 57 anni, che aveva prestato servizio anche a Tor Tre Teste e nel nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina. Prima di lui un'altra vittima in servizio nella Capitale, l'appuntato scelto Qualifica Speciale Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte di Vermicino (Roma) del Reparto Scorte Carabinieri della Banca d'Italia, deceduto lo scorso 4 aprile a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus.