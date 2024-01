La criminalità romana ingaggia i giovanissimi: soldi facili con la droga

La prospettiva di guadagni facili, di una vita che può regalare lusso. Manovalanza "fresca" per la criminalità organizzata romana, sempre alla ricerca di nuove leva. Per altri, invece, lo spaccio di droga diventa quasi uno status symbol. La fotografia arriva dal presidente della Corte d'Appello, Giuseppe Meliadò e dal procuratore generale Salvatore Vitello, nella relazione esposta durante all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

I numeri

I primi indicatori arrivano dai numeri. In un anno i procedimenti al tribunale dei minori di Roma sono passati da 333 a 574. Dati che confermano "il considerevole aumento del disagio minorile a partire dal lockdown, come una sorta di onda lunga della pandemia", ha detto Meliadò. Numeri che fanno il paio con quelli dei procedimenti contro la criminalità organizzata.

Secondo i dati dell'ufficio gip-gup del tribunale di Roma, infatti, nel 2023 "son pervenuti ben 28 nuovi procedimenti con oltre 30 imputati (con un aumento del

27,3% rispetto all'anno precedente) e complessivamente 267 procedimenti riferibili a reati in materia di criminalità organizzata, che testimoniano, insieme ai grandi numeri delle misure di prevenzione, anche le influenze crescenti del crimine organizzato sulle attività economiche", ha sottolineato ancora il presidente della Corte d'Appello.

L'anti Stato

Numeri che evidenziano "le mutazioni profonde nelle modalità di realizzazione delle condotte criminose più diffuse, in particolare dello spaccio della droga, con il coinvolgimento di soggetti che appartengono alle fasce più giovani della popolazione, spesso appena maggiorenni e incensurati, utilizzati per conservare o trasportare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, normalmente in contatto solo mediato e indiretto con i mandanti, legati alle grandi organizzazioni criminali e che li forniscono di telefonini cellulari e di autovetture appositamente noleggiate per l'occasione", ha spiegato Meliadò.

In sostanza, i gruppi criminali romani arrivano dove non c'è lo Stato, danno "lavoro" (chiaramente illegale) ai giovani, promettendo guadagni facili. Una situazione che RomaToday, a Tor Bella Monaca, aveva raccontato già nel 2021. Perché un giovane si ritrova a lavorare nelle piazze della droga, invece di trovare un impiego che non sfoci nell'illegalità? La risposta è brutale. A darla è chi vive lì, in quei palazzoni con le fognature e gli ascensori rotti: "Lo Stato non c'è, ci ha abbandonati".

Lo status symbol

Non meno inquietante, secondo il presidente della Corte d'Appello è anche la situazione tra i ragazzi e le ragazze delle fasce più abbienti: "C'è anche l'aumento dei casi di reati di spaccio, pure di sostanze pesanti, da parte di giovanissimi italiani, anche appartenenti a famiglie non particolarmente problematiche, che scelgono di svolgere tale attività al solo fine di potere comprare articoli di abbigliamento molto costosi che rappresentano, nei loro gruppi, degli agognati simboli di stato, una sorta di chiave d'accesso all'appartenenza e al riconoscimento sociale". Quello di fare il pusher è diventato quasi uno status symbol.