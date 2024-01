Si perdono in montagna: giovani escursionisti recuperati nella notte

Sono stati salvati nella notte sul monte Livata. A tirare un sospiro di sollievo due giovani escursionisti, un 19enne e una 21enne. Sono stati i carabinieri della stazione di Subiaco, con i vigili del fuoco e il soccorso alpino a rintracciare e aiutare i due ragazzi. La coppia aveva perso l'orientamento nel pomeriggio dopo aver preso un sentiero di montagna a piedi dalla località "Anello" in direzione di Campo dell’Osso percorrendo diversi chilometri.

I due, verso le 17:30, si sono resi conto di aver perso il sentiero e hanno contattato il 112 richiedendo i soccorsi. Verso le 21:30 circa, dopo essere stati individuati, i giovani sono riusciti a orientarsi vedendo in lontananza i lampeggianti dei mezzi dei soccorritori che sono riusciti a trarli in salvo in buone condizioni di salute, senza fare ricorso a cure mediche.