Il giovane pusher che nasconde in casa chili di hashish dalla Spagna pronti per lo spaccio

Nascondeva droga arrivata dalla Spagna e la rivendeva in monopattino. Gli agenti della polizia di Stato del XIV distretto Primavalle hanno sequestrato tre chili e 600 grammi di hashish. L'attività info-investigativa del distretto di Polizia, nello specifico in via Paolo V, ha avuto inizio nel corso degli ultimi mesi del 2022. I poliziotti con un mirato e costante servizio di osservazione sono riusciti a risalire al modus operandi dell'arrestato, 21enne romano, il quale era solito, nelle ore pomeridiane, dedicarsi alle diverse consegne ai clienti della sostanza stupefacente a bordo di un monopattino.

Gli agenti, hanno così proceduto al controllo all’interno dell'abitazione dove, nei diversi ambienti della casa, hanno rinvenuto panetti e cilindretti di hashish, per un totale di 3 chili e 600 grammi, oltre a numeroso materiale per la pesatura ed il confezionamento.

Inoltre, in una stanza adibita a laboratorio dello spaccio, sono stati trovati, oltre alla sostanza stupefacente, imballi e borse utilizzati per custodire diverse centinaia di chili di stupefacenti. Al termine delle indagini, il 21enne è stato arrestato, con la successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria.