Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora, chi sono i due romani morti sull'ultraleggero precipitato a Vejano (Viterbo)

Due amici legati dalla passione per il volo. Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora, di 59 e 62 anni, morti nello schianto dell'ultraleggero su cui erano a bordo, erano partiti intorno alle 13,30 di sabato 2 marzo da un aviosuperficie di Fiano Romano. Una ventina di minuti dopo sarebbero arrivati con il P92 della Tecnam a Vejano, dove avrebbero fatto una sosta di circa un'ora per il pranzo all'aviosuperficie Alituscia. Poi il ritorno a Fiano ma, stando alle prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe avuto problemi in fase di decollo ed è precipitato. Ad accorgersi della tragedia, un'oretta dopo, sarebbe stato un altro velivolo partito dall'aviosuperficie di Vejano che ha lanciato l'allarme e fatto scattare i soccorsi.

Chi sono le vittime

Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora erano molto amici, entrambi legati dalla passione per il volo e residenti a Roma. Il primo, imprenditore edile, era il più esperto: da circa tre anni aveva un bimotore, sempre della Tecnam, basato a Fiano Romano. Lascia moglie e due figli adolescenti.

Pecora, invece, aveva preso l'abilitazione al volo negli ultimi mesi del 2023. Il P92 che si è schiantato a Vejano era il suo: preso da un paio di settimane, lo teneva nell'hangar di Cammarata. Pecora era un ricercatore del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche. La fisica era la sua vita. Aveva ottenuto il brevetto di volo al campo Fly Roma sulla Prenestina.

La passione per il volo

Dei due, Cammarata era certamente il più navigato. Marito e padre di due ragazzi di 12 e 15 anni, da circa tre anni aveva un bimotore della Tecnam basato all'aviosuperficie di Fiano Romano. Pecora, invece, aveva meno esperienza. Nemmeno un anno fa il "primo volo da solo". Era il 19 aprile 2023. Una giornata memorabile, da immortalare con un video poi pubblicato come ricordo sui social. Tra fine settembre e inizio ottobre l'abilitazione all'aviosuperficie Fly Roma alle porte della Capitale, ottenuta dopo ore e ore di corsi e lezioni pratiche. Poi l'acquisto, solo un paio di settimane fa, di quel P92 su cui sabato 2 marzo si è consumata la tragedia.

Il ricordo di Cammarata e Pecora

Pierluigi è il nipote di Cammarata. "Sto impazzendo, come farò senza di lui?", si chiede dilaniato dal dolore. Per lui Giosuè ("Così l'ho sempre chiamato", dice) era più di uno zio. "Siamo cresciuti come fratelli - sottolinea -, sempre in simbiosi. Il volo un po' ci ha allontanato perché stava sempre tra le nuvole, dove ora resterà in eterno senza fare ritorno tra i suoi cari. Aveva questa passione, che ci ha portato via per sempre il nostro amato Giosuè". L'amica Lidia, invece, lo ricorda per il suo sorriso. "Non si può dimenticare - afferma -. Giosuè se ne è andato via all'improvviso. Senza salutare nessuno, neppure chi gli stava più a cuore. Che dolore. Il cielo lo ha voluto tutto per sé".

Anche Pecora viene ricordato per il suo sorriso gentile. "Accoglieva sempre con il sorriso", evidenzia la collega Francesca che faceva parte del suo team al Cnr. "È stato la nostra guida - spiega -. La notizia della sua morte ci ha completamente travolti e per noi non sarà più la stessa cosa. Io sono stata sveglia tutta la notte. È una grandissima perdita non solo per il nostro gruppo, che ha perso anche un grande amico, ma per tutto l'istituto. Sarà sempre il nostro amico, rimarrà sempre con noi. Era una persona che si preoccupava del bene di tutti, con un grande amore verso il Cnr".

Al Consiglio nazionale delle ricerche Pecora lavorava da 34 anni. Dal 1990, stesso anno in cui si è laureato in fisica all'università La Sapienza. Un curriculum di tutto rispetto il suo: tra il 2014 e il 2015 è stato anche esperto scientifico al ministero degli Esteri. Al Cnr ne parlano tutti come "un ricercatore e innovatore brillante, una persona perbene, educata, disponibile, un amico grande".

La tragedia

L'intervento dei soccorritori è scattato intorno alle 15,45 in una zona impervia nelle campagne di Vejano, lontano dalla strada e a circa un chilometro e mezzo dall'aviosuperficie Alituscia. Sono intervenuti i sanitari del 118, entrati in azione anche con l'eliambulanza, e i vigili del fuoco dal comando provinciale di Viterbo e dal distaccamento di Tarquinia. I pompieri hanno trovato una delle due vittime incastrata tra i rottami dell'ultraleggero e hanno estricato il corpo. Per entrambi non c'è stato nulla da fare: uno dei due sarebbe morto sul colpo, mentre l'altro sarebbe stato ancora vivo all'arrivo dei soccorritori ma le sue ferite erano gravissime e le sue condizioni disperate ed è deceduto poco dopo.

Le indagini

Sul posto anche i carabinieri. Proprio ai militari sono state affidate le indagini per far luce sulle cause dello schianto, al momento ancora in fase di accertamento e approfondimento, con la collaborazione dei vigili del fuoco. Non è escluso che, come è prassi in questi casi, venga coinvolta anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv). Sabato le operazioni del caso hanno richiesto tempo a causa della zona impervia in cui è avvenuta la tragedia.

Il cordoglio

"Una tragedia - commenta a ViterboToday la sindaca di Vejano, Teresa Pasquali -. Siamo costernati e partecipiamo al dolore delle famiglie. Notizie certe sull'incidente ancora non ce ne sono, gli investigatori sono al lavoro. Il tempo oggi era buono, potrebbero aver tentato un atterraggio di fortuna". Tramite l'amministrazione comunale, tutta "la comunità di Vejano esprime le più sentite condoglianze e si stringe nel dolore alle famiglie delle due vittime dell'incidente avvenuto oggi con il loro aeromobile nel nostro territorio. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo vani. Gli accertamenti dovuti seguiranno, per avere contezza della dinamica e delle cause della precipitazione del velivolo. Adesso è il momento del lutto e del riserbo, a cui Vejano si associa". I profili Facebook delle due vittime si stanno riempiendo di messaggi. "Che hai combinato amico mio? Mi dispiace tantissimo. Cieli blu", scrive Francesco sulla pagina di Cammarata.