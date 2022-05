Giornalisti aggrediti da bodyguard alla cena della Roma, le scuse del club

La Roma ha presentato formalmente le proprie scuse alle testate e ai giornalisti coinvolti nello spiacevole episodio con un bodyguard, accusato di aver aggredito due dei cronisti che stavano facendo il proprio lavoro fuori dal ristorante nel centro della Capitale dove si stava svolgendo la cena di squadra.

Le scuse sono arrivate attraverso delle telefonate partite direttamente dalla dirigenza, mentre il bodyguard, fa sapere il club, non è un dipendente della Roma, ma di un'azienda esterna di steward alla quale la società giallorossa attinge in occasione di alcuni dei suoi eventi. Azienda alla quale, è stato comunicato che non sono più graditi i servizi del bodyguard in questione e comparso nel video dell'aggressione ai giornalisti, come riporta Ansa.

Il caso ha suscitato l'indignazione anche delle categorie del mondo del giornalismo. Il presidente e tutto il consiglio di Ussi Roma, definisce il gesto del bodyguard come "vile e intimidatorio, non è concepibile e non ci sono alibi", si legge in una nota a firma del presidente Jacopo Volpi.

Netta condanna dell'episodio è arrivata anche da parte dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Il presidente Guido D'Ubaldo "esprime solidarietà nei confronti dei giornalisti aggrediti da due addetti alla sicurezza durante il loro lavoro di cronisti. La violenza e le intimidazioni non possono mai essere tollerate e non puo' essere accettato che venga calpestato il diritto di informare, caposaldo della libertà di stampa".