Aggredito e picchiato il giornalista Edoardo Sirignano: "Sono spaventato, ma più forte di prima"

Attirato in strada e colpito con un pugno in un occhio. Vittima di una aggressione sotto alla redazione del giornale per il quale lavora Edoardo Sirignano, giornalista irpino trasferitosi a Roma lo scorso anno. I fatti nel pomeriggio di lunedì 12 dicembre sotto alla sede della testata giornalista, in via Teulada, a due passi dagli studi Rai nel quartiere Delle Vittorie, a Prati. A colpirlo un militante di destra, in passato vicino a CasaPound.

A raccontare l'accaduto, poi denunciato ai carabinieri, lo stesso Edoardo Sirignano. "Ero già stato contattato da questo uomo un mese fa - racconta il 32enne irpino al nostro giornale - mi aveva detto che aveva un conto in sospeso con il mio vecchio datore di lavoro per un articolo su Mafia Capitale". A distanza di alcune settimane "mi ha contattato nel primo pomeriggio, alle 14:12, e mi ha chiesto di scendere sotto alla redazione". Una volta in strada però mi ha aggredito e mi ha colpito con un pugno al volto nonostante sia riuscito a schivarlo un po'. Poi è scappato".

Con una ferita all'occhio sinistro il giornalista che si occupa di politica per L'identità è tornato in redazione. Raccontato l'accaduto ai colleghi il 32enne si è quindi recato autonomamente all'ospedale San Carlo di Nancy. Una volta dimesso "ho denunciato l'accaduto alla caserma dei carabinieri".

"Come si può picchiare un giornalista per la propria idea del mondo, per una sua verità, per un suo modo di vedere le cose - spiega ancora il giornalista campano - . La libertà non può e non deve aver paura. La migliore risposta alla violenza è stata continuare a scrivere, terminare quanto ho iniziato al mattino, denunciare quanto non funziona in una Capitale che, purtroppo, è ancora malata. Nel 2022 non si può picchiare un giornalista a pochi metri dalla sua redazione e dalla Rai e poi fuggire. Non basta un pugno a fermare la libera informazione, né una minaccia. Sono semplicemente spaventato, ma più forte di prima".

"La persona che mi ha aggredito non ritengo debba avere la mia attenzione, né quella di qualcun altro. Merita, piuttosto, quanto mi ha detto qualche mese fa, ovvero di stare attento perché ho fatto arrabbiare qualcun altro. Io ci sono, continuo a firmare i miei articoli. Questa è la sola forza che mi consente di svolgere il mio lavoro. Quella di ieri è stata una lezione di vita. Il giornalismo è una missione. Vuol dire trasmettere valori, proprio come mi hanno insegnato i miei genitori, il mio direttore Tommaso Cerno, Alessio Gallicola e tanti colleghi con cui ho avuto e ho l’onore di lavorare. In questo modo non viene colpito Edoardo, ma un’intera categoria che crede nella libera informazione".

"Voglio solo poter scrivere, dire quello in cui credo, senza aver paura di nessuno. Il pugno, come i tanti messaggi di amici, colleghi, persone che dicono di volermi bene e di trovare la forza è energia allo stato puro. Di fronte alla violenza, non esistono colori, bandiere. Non auguro nulla di male a questa persona, né voglio soldi, che casomai darò in beneficenza - conclude Edoardo Sirignano -. La mia volontà è solo poter recarmi alla mia scrivania, senza guardarmi le spalle quando prendo il 31 o il 33. Detto ciò, domani sarò a firmare i miei pezzi, a fare interviste, piacciano o meno a chi viene sotto la mia redazione e pensa di poter fare giustizia".

Resa pubblica la notizia anche mediante un videoservizio visibile sulla pagina internet de L'identità, sono stati decine i messaggi di solidarietà e vicinanza espressi al giornalista: "Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma esprime la vicinanza e solidarietà al giornalista de "l'Identità" Edoardo Sirignano aggredito da un esponente di estrema destra, ex Casa Pound e sedicente vicino a Massimo Carminati, proprio a causa di un'intervista su Mafia Capitale in cui si parlava, tra le altre cose, anche di quest'ultimo. La libertà di stampa è una delle tante libertà negate dal fascismo e riconquistate dai partigiani e sancite nella Costituzione Repubblicana, e va difesa e protetta".

Ed ancora: "Il Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania in questa nota stampa a firma del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito esprime la propria solidarietà e vicinanza al giornalista irpino Edoardo Sirignano aggredito e picchiato davanti alla sede del quotidiano “L’identità” a Roma. Gesti del genere oltre a non avere e non ritrovare le giuste giustificazioni o motivazioni andrebbero puniti e fortemente condannati, soprattutto se messi in essere da coloro che nascondendosi dietro note sigle politiche si definiscono in certi versi vergognosamente e indegnamente rappresentanti del popolo e delle istituzioni. È doveroso affermare che la politica e chi la rappresenta in ogni sede deve insegnare la cultura della non violenza, e chi pratica tali vili oltre che incontrollabili azioni o gesti non può definirsi o ritenersi un vero rappresentante o componente del mondo politico istituzionale, per cui dovrebbe dimettersi. All’amico nonché giornalista Edoardo, persona da sempre sensibile ai temi della diversa abilità e vicino concretamente alle persone con diversa abilità e agli ultimi, i nostri migliori auguri per una pronta guarigione e un proficuo lavoro futuro sempre al servizio del cittadino".