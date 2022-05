È morto Giorgio Pasetto, già sindaco di Anzio

È morto questa mattina a 81 anni Giorgio Pasetto, già sindaco di Anzio. Era ricoverato in una clinica di Roma. Cresciuto nell'azione cattolica, è stato esponente di spicco della storica Democrazia Cristiana negli anni '90, è stato presidente della Regione Lazio dal 1992 al 1994. In seguito è stato eletto alla Camera dei Deputati nella XIII e XIV legislatura con L'Ulivo e al Senato della Repubblica nella XV legislatura sempre con L’Ulivo.

Laureato in scienze politiche è stato anche giornalista alla Rai. Pasetto è stato consigliere comunale ma anche primo cittadino di Anzio, poi una lunga carriera politica, come consigliere provinciale, consigliere regionale Lazio, assessore al bilancio della regione. Tanti i messaggi di cordoglio del mondo della politica.

"Con grande dispiacere ho appreso della morte di Giorgio Pasetto. - ha detto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti - Ho avuto modo di conoscere Giorgio durante il mio percorso politico e di lui ho sempre apprezzato la correttezza, la schiettezza e l’integrità. Ricordo lunghe chiacchierate sulle nostre culture politiche differenti che si dovevano incontrare e collaborare per il bene comune e i suoi continui richiami a pensare al ‘ceto medio’. Credeva nell’unità. Pasetto negli anni 90 è stato presidente della regione Lazio per due anni e con professionalità ha dedicato il suo impegno a un’esperienza che richiede la totale dedizione. È un lutto dunque anche di un una parte di storia della nostra comunità che colpisce tutti. Alla famiglia e a tutti i suoi cari porgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la Regione".

A ricordarlo anche Bruno Astorre, segretario regionale del Pd nel Lazio : "Giorgio per me, prima di tutto, era un amico. Ho avuto la fortuna di collaborare con lui, ammirandolo da vicino. Un uomo gentile, capace, competente e con una visione politica che non aveva eguali. Il suo intuito, nel ‘95, ci fece puntare su Piero Badaloni e consentì al centrosinistra di vincere nel Lazio in un momento storico in cui la destra sembrava inarrestabile".

Messaggi che arrivano anche Pd del Lazio e della provincia di Roma. "Giorgio Pasetto non c'è più. Un dolore immenso colpisce la comunità democratica del Lazio. Giorgio è stato giornalista, amministratore locale, sindaco di Anzio, Presidente della Regione Lazio e parlamentare per tre legislature. Esponente storico del Cattolicesimo democratico e tra i fondatori dell'Ulivo nel Lazio, Giorgio era un uomo appassionato e una persona perbene. Mancherà a tutti noi. Alla famiglia e ai suoi cari va il nostro abbraccio più caro", li ricordo dei Dem.