Giocattoli pericolosi per la salute pronti ad essere immessi sul mercato, sequestrati all'aeroporto

Macchinine, dinosauri robot, camioncini, aeroplanini ed elicotteri, ma anche 36 bambole e 330 portachiavi giocattolo. Ad accomunarli la mancanza del marchio CE ed il fatto che fossero pericolosi per la salute. Ad intercettarli e sequestrarli prima che potessero finire sugli scaffali dei negozi i funzionari di Agenzia Dogane e Monopoli, in servizio presso il reparto viaggiatori e antifrode merci dell’aeroporto di Ciampino impegnati nel contrastare la messa in commercio dei giocattoli pericolosi.

In tale contesto i funzionari di Adm hanno sequestrato, contenuti in una spedizione proveniente dalla Cina, 58 scatole confezionate di giocattoli per bambini pericolosi per la salute pubblica. L’operazione è scaturita in relazione alla Convenzione per il consumatore, sottoscritta da Adm ed il ministero dello sviluppo economico, destinata al rafforzamento delle attività di controllo sui giocattoli e che prevede l’intervento dei laboratori chimici dell’agenzia per la verifica della conformità alle norme comunitarie e tecniche.

Gli esiti di laboratorio hanno evidenziato elementi di pericolosità meccanica e chimica, con presenza di piombo nei giocattoli controllati. La spedizione è stata posta sotto sequestro e l’importatore è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente.