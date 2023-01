È morta Gina Lollobrigida. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva quindi 95 anni compiuti. La "Lollo", così era conosciuta, è stata tra le più importanti attrici del cinema italiano, durante la sua carriera è stata diretta da registi italiani di grande spessore artistico.

È stata una delle più importanti attrici europee e sex symbol degli anni 1950 e 1960 a livello internazionale. Una delle poche attrici italiane ad aver recitato in numerosi film americani che l'hanno resa celebre in tutto il mondo, facendola diventare una star a Hollywood.

Durante la sua carriera è stata diretta da registi italiani di grande spessore artistico come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati. In Francia ha lavorato con René Clair e Christian-Jaque. Col rallentamento della sua carriera cinematografica ne iniziò anche una seconda come fotoreporter, che la portò negli anni settanta ad intervistare Fidel Castro. Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Henrietta Award per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento, oltre ad una nomination ai BAFTA per Pane, amore e fantasia.

L'attrice ha segnato con il suo grande talento e la sua fortissima personalità il cinema italiano del dopoguerra. Lo scorso settembre l'attrice, che una generazione ha conosciuto come la Bersagliera, era stata dimessa dalla clinica, dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura del femore per cui era stata operata.

Negli ultimi anni si era dedicata soprattutto all'arte e alla fotografia, con molte mostre, non smetteva di fare progetti, l'ultimo un libro di disegni. I suoi ultimi anni sono stati contrassegnati anche da vicende giudiziarie. Di recente è stata accompagnata da un amministratore di sostegno nominato dal tribunale che ha gestito il patrimonio negli anni dopo che il suo assistente personale era stato indagato per circonvenzione di incapace, il processo è ancora in corso.