Giardinetti, blitz della Squadra Mobile: sequestrati 50 chili di hashish. Indagini per ricostruire la filiera dello spaccio

Nascondeva in casa 50 chili di hashish. Sostanza stupefacente che, immmessa sul mercato, avrebbe creato un profitto tra i 300 e i 500 mila euro. Un giro d'affari ingente, sgominato questa mattina dagli agenti della seconda sezione della Squadra Mobile di Roma che hanno arrestato un 41enne romano.

L'uomo, in casa, nascondeva 500 piccoli candelotti di hashish del peso di circa 100 grammi. Possibile che avesse messo insieme 50 chili di "fumo" da solo? Difficile, secondo gli investigatori che al momento non escludono nessuna pista. Il 41enne, che non sarebbe legato ad alcun clan mafioso di Roma, potrebbe aver utilizzato il suo appartamento per quella che in gergo si chiama "retta", cioè una sorta di servizio di custodia degli stupefacenti dietro compenso.

Un modo di guadagnare facile dunque. Gli ispettori della Squadra Mobile, al lavoro per ricostruire la filiera dello spaccio, non si sbilanciano. In casa del 41enne sono stati trovati anche smartphone e circa mille euro in contanti. Tutto materiale sequestrato. Da quanto emerso, è la prima volta che un così ingente quantitativo di hashish viene sequestrato in zona Giardinetti, già divisa per altro in candellotti pronti ad essere rivenduti ai grossisti delle piazze dello spaccio.

D'altronde Giardinetti è una frazione di Torrenova, nel territorio del Municipio Roma VI. Assieme alla limitrofa zona di Tor Vergata dà vita all'omonima zona urbanistica di Giardinetti-Tor Vergata, a pochi chilometri dal supermercato della droga della Capitale aperto h24, quello di Tor Bella Monca.