Morte di Gianmarco Pozzi, una carriola (trovata dal papà) possibile svolta per le indagini

A quasi tre anni dall’omicidio, potrebbe essere arrivata una svolta nelle indagini sulla morte di Gianmarco “Gimmy” Pozzi, il 28enne ex campione di kick boxing di Roma e buttafuori ritrovato senza vita a Ponza nell'estate del 2020.

A fornire nuova linfa alle indagini potrebbe essere, inaspettatamente, una carriola trovata nell’area in cui il 9 agosto del 2020 è stato trovato il corpo senza vita di Pozzi, incastrato in una intercapedine tra due edifici in zona Santa Maria con segni di percosse brutali sul corpo. A trovarla il padre del ragazzo, che ogni anno, in occasione di San Pietro e Paolo, fa una sorta di pellegrinaggio verso il luogo in cui è stato lasciato il corpo.

Notando il manico di una carriola coperta da sterpaglie lo ha ricollegato a una testimonianza ritenuta fondamentale dagli inquirenti, ovvero quella di una persona che ha riferito (pur soltanto qualche mese fa) di avere visto, nella notte tra l’8 e il 9 agosto, alcuni individui trasportare il corpo di una persona proprio in zona Santa Maria con una carriola. Il super testimone ha riferito di avere notato la scena perché dalla carriola spuntavano due gambe penzoloni.

Analisi sulla carriola per cercare tracce di sangue

“Il signor Pozzi mi ha chiamato per raccontarmi della presenza della carriola, e mi è sembrato un fatto assolutamente rilevante, in linea con la testimonianza - spiega a RomaToday l’avvocato Fabrizio Gallo, legale della famiglia - Ho suggerito di chiamare immediatamente le forze ordine, e venerdì la carriola è stata coperta e posta sotto sequestro in attesa del trasferimento in procura”.

Del ritrovamento è stato informato, ovviamente, il pubblico ministero della procura di Cassino competente per il caso, e il passo successivo sarà sottoporre la carriola a una serie di accertamenti. Se è vero, infatti, che sono trascorsi ormai tre anni dal delitto, non è escluso che gli strumenti a disposizione degli investigatori del Ris possano portare alla luce eventuali tracce di sangue che potrebbero confermare che effettivamente Pozzi è stato trasportato - ancora vivo o già morto, questo non è chiaro - in zona Santa Maria con la carriola, per poi essere sistemato nell’intercapedine.

Le indagini al momento ruotano intorno a questa testimonianza e a quella di un altro testimone chiave, sentito pochi mesi fa, che avrebbe rilasciato dichiarazioni “molto significative”, sottolinea Gallo. Che attende ora i risultati delle analisi, quantomeno per capire se sulla carriola vi siano o meno tracce ematiche.

La morte di Gianmarco Pozzi

Gianmarco Pozzi, come detto, era stato trovato senza vita a Ponza la mattina del 9 agosto del 2020. Sull'isola era andato per lavorare in discoteca come buttafuori: il suo corpo è stato rinvenuto in una intercapedine larga 80 centimetri, a torso nudo, piedi scalzi e con solo pantaloncini scuri. Presentava ferite in tutto il corpo, e se inizialmente l’ipotesi era che fosse caduto da uno dei due edifici, gli accertamenti successivi hanno confermato che è stato brutalmente picchiato.