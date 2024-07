Femminicidio Manuela Petrangeli, oggi l'interrogatorio di Molinaro. La gelosia e la gestione del figlio i possibili moventi

Perché Gianluca Molinaro ha ucciso Manuela Petrangeli? A quasi due giorni dal femminicidio di via degli Orseolo rimane questa la domanda a cui trovare delle risposte. Dovrebbero arrivare oggi nell'ambito dell'interrogatorio di convalida del fermo che si svolgerà nel carcere di Regina Coeli.

Molinaro si è costituito presso la caserma dei carabinieri di Casalotti consegnando il fucile a canne mozze con cui ha compiuto il femminicidio. La prima notte l'ha trascorsa in ospedale per un malore e da ieri mattina si trova in carcere. Le accuse contestate all'uomo, difeso dall'avvocato Eleonora Nicla Moiraghi, sono di omicidio aggravato e detenzione abusiva di armi. Sempre oggi si svolgerà l'autopsia sul corpo della donna al Policlinico di Tor Vergata

Sul movente, in attesa dell'interrogatorio, si fa strada l'ipotesi della gelosia e dei rapporti tesi per via della gestione del figlio della coppia. Nonostante la separazione fosse realtà da tre anni, Molinaro mal sopportava i tentativi della Petrangeli di rifarsi una vita. Soprattutto c'erano discussioni perché, a detta del 53enne, la donna non gli faceva vedere abbastanza il piccolo a cui era molto legato.

Solite dinamiche nell'ambito della separazione che hanno però armato la rabbia omicida di Molinaro. Già in passato l'uomo era stato denunciato da una sua ex, con cui Molinaro ha una figlia. A seguito della denuncia erano scattate indagini con l'accusa di stalking. A carico di Molinaro inoltre vi sarebbero, secondo quanto riportato da un articolo del Corriere della Sera, anche denunce per rissa, aggressioni, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.