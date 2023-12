Uccise la moglie nel sonno, assolto perchè incapace di intendere e di volere

Dovrà scontare la sua pena di 15 anni in una Rems perché incapace di intendere e di volere. Il giornalista Gianluca Ciardelli è stato assolto dalla Prima Corte d’Assise del Tribunale di Roma in merito all’omicidio della moglie, avvenuto alla Balduina nel maggio del 2021. A novembre la perizia effettuata dai medici legali Vittorio Fineschi e Rolando Paterniti aveva stabilito che l’uomo fosse “totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto”.

Si attendeva solo la sentenza che è quindi arrivata recependo quanto era stato chiesto dal Pm titolare dell’inchiesta, Antonio Verdi. Ciardelli, 63 anni, verrà quindi ristretto e curato presso una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Anche il Pm, durante la requisitoria finale, pur sottolineando come, in casi analoghi, avrebbe richiesto il massimo della pena, ha constato i pesanti disturbi dell’uomo che lo hanno spinto a compiere l’efferato omicidio.

La perizia

La perizia, della quale si era discusso il 22 novembre, parlava di un soggetto affetto da una grave forma di disturbo bipolare maniacale, con una lunga storica clinica. "Il suo è un disturbo dell'umore gravissimo - hanno detto in aula gli esperti - il suo tentativo di occultamento degli oggetti utilizzati per colpire la signora furono grotteschi e maldestri".

Al momento dell'omicidio, hanno spiegato i due specialisti, l'imputato era "privo di copertura farmacologica, anche al suo psichiatra aveva mentito affermando che stava continuando ad assumere i farmaci per la sua grave patologia. "Resta l'alta pericolosità sociale" hanno affermato i due periti spiegando che l'uomo, anche in caso di assoluzione per infermità mentale, dovrà continuare a restare in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). E così è stato.

Sessantre anni, Ciardelli è un giornalista e autore Rai e, due anni prima dell'omicidio, nel 2019 venne fermato dalla polizia dopo che, in sella ad uno scooter, oltrepassò le transenne ed i varchi di accesso di piazza San Pietro fra lo stupore e la paura delle tante persone presenti in quel momento all'ombra del Cupolone. Poi le grida prima di essere bloccato dagli agenti di polizia non senza difficoltà.