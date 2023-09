Monteverde, l'acqua è tornata. Gianicolense chiusa

Monteverde, la Gianicolense e i Colli Portuensi possono tirare un sospiro di sollievo. L'acqua c'è, è tornata. Dopo ore di rubinetti lasciati a secco, il guasto è stato - almeno in parte - risolto. I tecnici Acea hanno lavorato tutta la notte, supportati dai vigili del fuoco e dalla polizia locale, per limitare i disagi della rottura di una tubatura idrica avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì.

"La perdita è stata individuata e i tecnici sono al lavoro per la riparazione che richiederà ancora delle ore", ha sottolineato il presidente del XII Municipio Elio Tomasetti: "Le scuole non hanno subito danni e saranno aperte. Un grazie va ai tecnici di Acea per aver ridotto al minimo i disagi, in quanto già da stamattina quasi tutti i cittadini hanno regolarmente acqua nelle proprie abitazioni".

Le indagini sulle cause

Il problema però è grande. D'altronde la mole di acqua riversata in strada, con un fiume di fango che l'ha accompagnata, è stata impressionante. Oggi è il giorno dei lavori per riattoppare le strade malconce e per determinare le cause del guasto.

La questione più sseria riguarda la Gianicolense, chiusa tra via San Girolamo Emiliani e Largo Alessandrina Ravizza, in direzione di piazza San Giovanni di Dio. Sarebbe lì l'epicentro del disservizio, proprio a ridosso del cantiere del tram 8. Saranno le indagini a dirlo, ma i fari sono puntati proprio sulla gestione di quel cantiere.

Deviati i bus

Come ha sottolineato il presidente Tomasetti, le linee autobus momentaneamente sono costrette a deviare verso Ramazzini e rientrano sulla Gianicolense dall’angolo di Piazza San Giovanni di Dio. Il 791 che passerà su via Virginia Agnelli per poi tornare sull’Olimpica da Colli Portuensi. Deviazioni su via Ramazzini anche per i bus H, 8 e 792.

Strade chiuse

La questione traffico sarà monitorata man mano. Per tutta la notte, come appreso, il personale della polizia locale di Monteverde e Marconi e i gruppi GSSU e G.P.I.T. sono rimasti sul posto per gestire la viabilità e cantierizzare il luogo della rottura della conduttura idrica. Oltre che nella zona della Gianicolense è stata chiusa pure una parte di via Portuense, tra via Bartolomeo Cristofori e via di Pozzo Pantaleo.