È morto Gianfranco Giubilo, giornalista tra i fondatori della hall of fame della Roma

È morto il giornalista Gianfranco Giubilo, 89 anni, punto di riferimento del giornalismo sportivo, in particolare a Roma. A darne notizia è stato il club di Trigoria, vera passione di Giubilo: "L'ASRoma piange la scomparsa del Maestro Gianfranco Giubilo. Storica firma del giornalismo italiano, è stato tra i fondatori della Hall of Fame giallorossa", scrive su Twitter la Roma.

Volto caro a molti tifosi della Roma, Gianfranco Giubilo era stato spesso protagonista di tante trasmissioni sportive come il Processo del Lunedì, Goal Di Notte e la Signora in Giallorosso. La sua è una famiglia di giornalisti a cominciare dal padre Giuseppe ed era fratello di Alberto, voce storia di ippica ed equitazione, e di Sergio, cronista sportivo alla Rai. Tanti in queste ore i ricordi di chi con Giubilo ha lavorato ed è cresciuto. Generazioni di cronisti, sportivi e non, forgiati dalla sua guida e dai suoi consigli.