La piazza ereditata, le invidie degli (ex) amici. Chi è Giancarlo Tei, "Lallo" gambizzato a Tor Bella Monaca

La direzione distrettuale antimafia ci vuole vedere chiaro. A Tor Bella Monaca, il supermercato della droga di Roma, si è tornato a sparare e la vittima, questa volta, non è uno qualunque, ma un pezzo grosso. Giancarlo Tei, pregiudicato di 27 anni ritenuto uno tra i principali capo piazza, da anni "lavora" grazie all'eredità lasciata dal padre Stefano.

I Tei sono sempre stati amici di molti. Di quelli giusti. Hanno fatto affari con gli albanesi, con il gruppo di Giuseppe Molisso, uno degli alfieri di spicco di Michele Senese e con i membri delle alle cosche della 'ndrine di San Luca. Chi può aver voluto colpire un personaggio del genere, una famiglia del genere?. I punti interrogativi in questa vicenda sono molti.

Giancarlo Tei, come molti chiamano 'Lallo', stava tornando a casa, in via Scozza. Il suo feudo. Aveva appena parcheggiato l'auto quando intorno alle 20 un uomo con il volto coperto ha sparato due volte colpendolo a un gluteo e alla coscia. Una gambizzazione in piena regola. Un copione già scritto. Così tanto che già nel 2015, sempre in via Scozza, sempre Giancarlo Tei, fu vittima di un'altra gambizzazione. All'epoca aveva appena 18 anni.

Una indole "violenta", la sua, secondo chi indaga sul suo conto. Una testa calda che, però, nel corso degli anni è riuscito a tenere in piedi l'attività di famiglia, lo spaccio. Nel corso degli anni i contatti con tutti li ha tenuti anche lui, anche con boss come Elvis Demce che nella sua chat di Encorchat (il sistema che usano i narcos per comunicare tra loro) ha soprannominato l'albanese come 'Matto'.

Sabato sera è stato ferito ancora, ma secondo molti si rialzerà presto. Soccorso dal 118 è stato trasportato al policlinico Tor Vergata, dove è stato sottoposto dai medici a un intervento per l'estrazione del proiettile. I carabinieri di Tor Bella Monaca di Frascati indagano coordinati dai pm dell'antimafia. Le certezze, in questo ennesimo fatto di sangue a Tor Bella Monaca, sono poche. La prima è che Tei, per la seconda volta, è stato gambizzato salvandosi così da un agguato. L'altra è che a Roma est ci sono gruppi armati che vogliono vantano ambizioni importanti.