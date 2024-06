As Roma, è morto Giampiero Imperi. Marcò Pelè nell'amichevole contro il Santos

29 giugno 1967. Allo stadio Flaminio si affrontano l'As Roma e il Santos. Con la maglia bianca della squadra brasiliana non un semplice giocatore, ma uno dei più forti della storia del calcio mondiale: Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè. La partita la vince la squadra dello stato di San Paolo per 1 a 3. Marcatore del fantasista paulista un giovane calciatore romano di soli 23 anni, nato e cresciuto al Prenestino, Giampiero Imperi. Difensore centrale vecchio stampo è morto ad 80 anni nella casa dove aveva vissuto con la sua famiglia, in via Sampiero di Bastelica.

Cresciuto nelle giovanili dell'As Roma, passò in prima squadra allora allenata da Oronzo Pugliesi, dopo una buona annata in serie B con la maglia del Catania, Imperi giocò solo tre partite, sufficienti a farlo entrare nella storia del club giallorosso, soprattutto per la sfida che vide i giallorossi affrontare per la seconda volta - la prima fu nel 1960 - Pelè.

Proprio la società di Trigoria ha ricordato Imperi, con un post su X: "L'ASRoma piange la scomparsa di Giampiero Imperi, in giallorosso nel 1967-68, e si stringe al dolore dei familiari". Sposato, nonno di due nipoti, i funerali di Giampiero Imperi verranno celebrati venerdì 14 giugno a partire dalle 11:00 alla basilica di San Luca Evangelista, in via Roberto Malatesta.