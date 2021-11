Roma saluta Giampiero Galeazzi: la camera ardente in Campidoglio

Roma saluta Giampiero Galeazzi, il cronista sportivo, conduttore della Rai ed ex canottiere morto venerdì scorso a 75 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente di Giampiero Galeazzi sarà aperta in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca lunedì 15 novembre, dalle ore 11.30 alle ore 18.00.

La camera ardente di Giampiero Galeazzi in Campidoglio

L’ingresso, dalla scalinata del Vignola, è consentito ai soggetti muniti di Certificazione verde Covid-19 e nel rispetto della vigente normativa contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus.

Galeazzi: sportivo, telecronista e inviato Rai

Nato a Roma il 18 maggio 1946, Galeazzi è stato - prima della carriera giornalistica - atleta professionista di canottaggio, vincendo anche un titolo italiano e partecipando all'Olimpiade. Soprannominato 'Bisteccone' per la sua mole, Galeazzi ha reso memorabili le sue telecronache. Ma non solo. E’ stato anche inviato per la 'Domenica sportiva' e conduttore di '90esimo minuto. Poi l'amicizia con Mara Venier e le ospitate, praticamente fisse a 'Domenica In'. E’ li che il grande pubblico lo ha potuto vedere per l’ultima volta.

Galeazzi e la Lazio: la telecronaca dello Scudetto

La sua morte un lutto enorme per la famiglia del giornalismo italiano, per gli appassionati di sport e per il pubblico televisivo che negli anni ne ha apprezzato competenza, simpatia e professionalità. Breccia nel cuore anche per i tifosi della Lazio, squadra per cui Galeazzi non ha mai nascosto la sua fede. Nel 2000 lasciò la telecronaca degli Internazionali per girare il celebre servizio sullo Scudetto, vinto al cardiopalma, dei biancocelesti. “Buon viaggio Bisteccone. Cuore Laziale” - hanno scritto gli Ultras della Lazio fuori dalla Curva Nord.

Roma saluta Giampiero Galeazzi

“Addio a Giampiero Galeazzi, uno dei giornalisti sportivi Rai più amati. Le interviste sui campi di serie A, le sue appassionate telecronache di canottaggio e tennis resteranno impresse nella memoria di tanti italiani. Roma, la sua città, lo saluta commossa e non lo dimenticherà” - il commento del sindaco, Roberto Gualtieri. Lunedì l’omaggio della città a Giampiero Galeazzi in Campidoglio.