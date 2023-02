Il giallo della pecora "uccisa a bastonate", come sono andati i fatti

Ha coperto la carcassa di una pecora con un telo bianco, e l’ha trasportata per qualche centinaio di metri a bordo di una carriola. Una scena insolita, quella che è stata notata a Monte Mario nel primo pomeriggio di domenica 26 febbraio. Tanto singolare, da creare il sospetto che l’uomo volesse occultare un animale in precedenza ucciso a bastonate. Nel giro di qualche ora il racconto, arricchitosi di dettagli non verificati, ha finito per trarre in inganno associazioni animaliste e persino alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.

La testimonianza

A dare l’allarme su quanto avvistato a Monte Mario è stata una donna che, nel pomeriggio di domenica 26 febbraio, attraverso messaggi inviati tramite le chat, ha segnalato il caso di una pecora uccisa a bastonate. Lo ha fatto allegando il contatto di un testimone che, dietro la richiesta di restare anonimo, si è reso disponibile a raccontare quanto aveva veduto. Quello che l’anonimo ha dichiarato di aver visto era semplicemente un uomo che, nella zona residenziale di Monte Mario, stava trasportando una pecora sotto un telo insanguinato. “Aveva le zampe penzoloni ed il ventre sporco di sangue” ha spiegato il cittadino. Ma questo testimone ha sentito il proprietario della pecora accanirsi contro l’animale? La risposta è stata chiara: “No. Mi trovavo a passare in quella zona ed ho visto solo che stava trasportando la pecora morta. Allora ho allertato la polizia locale. Il tutto - ha aggiunto - è successo dopo le quindici”.

La denuncia degli animalisti

La notizia, con il passare delle ore, si è gonfiata ed ha finito per attirare l'attenzione degli animalisti. “Da quanto riportato dai vicini e dai testimoni della vicenda - ha scritto in una nota l'AIDAA - non è la prima volta che questa persona uccide a bastonate gli animali”. “La povera pecora” ha asserito l’associazione ambientalista, che ha dichiarato di aver denunciato il proprietario dell’animale, sarebbe stata “ammazzata a bastonate davanti ai bambini piangenti e sconvolti” per poi essere “portata via poi in una carriola, e chi l'ha vista – ha aggiunto l’AIDAA - dice che oltre alle bastonate aveva anche un buco nella pancia”. La notizia, ripresa da alcune testate, ha fatto il giro del web ed è arrivata all’orecchio anche di alcuni rappresentanti capitolini.

L'indignazione del Campidoglio

“In una capitale europea come Roma è assolutamente inaccettabile assistere a episodi come quello accaduto ieri (domenica 26 febbraio ndr), quando uno spregevole individuo ha ucciso a bastonate una pecorella indifesa: addirittura gli strazianti belati dell’animale si sentivano a distanza e hanno richiamato l’attenzione dei vicini” ha commentato Daniele Diaco, il vicepresidente della commissione ambiente che per questo ha chiesto che Roma Capitale “si costituisca immediatamente parte civile nel processo”.

Anche dalla giunta c’è stato chi, come l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, ha dedicato una riflessione sull’episodio. Lo ha fatto dichiarando di aver appreso “da fonti di stampa” della “uccisione di una pecora con modalità raccapriccianti di cui sarebbe responsabile un uomo residente in via Sirio Corti a Monte Mario” ha scritto l’assessora “Considerato, inoltre, che, secondo quanto riportato dai media, i vicini di casa dell’uomo avevano già denunciato episodi di maltrattamenti e perfino analoghe uccisioni, auspico che, una volta accertata la responsabilità dei fatti, vengano applicate severe misure nei confronti dell’autore di simili crudeltà”. Ma cos’è successo davvero a Monte Mario?

Nessuna bastonata: la versione della polizia locale

La polizia locale di Roma capitale, sentita da Romatoday, ha confermato in effetti di essersi recata sul posto, a seguito di alcune segnalazioni, dopo le ore 15.30 di domenica 26 febbraio. A poca distanza dalla riserva dell’Insugherata ha intercettato l’uomo e la carcassa della pecora, trasportata nella carriola. L’animale è stato esaminato da un veterinario della Asl competente, ha dichiarato a Romatoday la polizia locale. Risultato? La morte dell’ovino è stata cagionata da ferite causate da un altro animale. E le bastonate? “Il veterinario non ha riscontrato segni di alcuna bastonata inferta alla pecora” hanno concluso i caschi bianchi. Giallo risolto.