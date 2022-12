Giallo sulla linea ferroviaria: "Ho investito una persona col treno", ma il corpo non si trova

A richiedere l'intervento di polizia e personale di Rfi è stato il macchinista del treno: "Ho investito una persona". Una volta arrivati sul posto però gli agenti non hanno trovato nessuno. E' giallo su quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì sulla linea ferroviaria Roma-Fiumicino Aeroporto, con la tratta bloccata per quasi 3 ore con pesanti ripercussioni sulla mobilità: 21 treni regionali cancellati e 16 limitati nel percorso.

Ma andiamo per ordine. L'allerta è stata lanciata dal macchinista di un convoglio in transito alla stazione Muratella intorno alle 17:25 del 14 dicembre. Come informato poi da Rfi il traffico ferroviario è stato quindi sospeso per "l'investimento di una persona da parte di un treno".

Sul luogo indicato dal macchinista, che nel frattempo aveva fermato il convoglio, sono quindi intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, ma della persona "investita" dal treno non si è trovata traccia, nemmeno di sangue. Da qui le ricerche, andate avanti per diverse ore in tutta l'area circostante.

Dopo oltre 3 ore, alle 19:40, dopo che le ricerche hanno dato esito negativo e in seguito all'autorizzazione di ripartenza dei treni concessa dai poliziotti intervenuti, il traffico ferroviario è stato riattivato. Resta il mistero.