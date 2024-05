La donna trovata seminuda e in un lago di sangue in un B&B di Roma: cosa sappiamo

"Buongiorno, ma sapete qualcosa di un omicidio che si è consumato nel rione Monti il 15 maggio?". Il messaggio arriva da un lettore e la conferma che ci sia stato movimento nel quartiere lo raccontano anche le strade chiuse e le ispezioni dei carabinieri. Un giro di telefonate e la notizia prende forma. Nessun delitto, ma una storia a tinte di giallo, sì. Anche sull'identità della vittima di questa vicenda.

La stanza sporca di sangue

Andiamo con ordine. In un bed and breakfast del centro di Roma, nella mattinata di mercoledì, una donna è stata trovata seminuda e in un lago di sangue. Una scena cruenta davanti agli occhi del personale del 118 e dei carabinieri che non hanno potuto fare altro che notare i tagli sul corpo della donna trovata in stato di semi incoscienza.

Grazie a una approfondita analisi della stanza, i militari e la squadra della scientifica hanno notato come le tracce ematiche non raccontassero di una aggressione. C'è di più. Le impronte di sangue trovate corrisponderebbero alle mani e alla pianta del piede della donna, una giovane modella. Portata sotto choc all'ospedale San Giovanni e in codice giallo, fortunatamente non è in gravi condizioni. E mai lo è stata. Ai carabinieri che l'hanno soccorsa ha raccontato di essere la nipote di una nota tennista del passato.

I punti da chiarire

Sulla sua identità, però, c'è più di un dubbio. La donna sul documento che aveva con sè e trovato in un secondo momento dai carabinieri, riporta delle informazioni personali che non corrisponderebbero a quelle della nipote della tennista. In sostanza, non è escluso che possa aver millantato sulle sue parentele e possa trattarsi di un caso di omonimia.

Sul punto ci sono ancora delle verifiche in corso e chi indaga non vuole sbilanciarsi. La stanza, inoltre, non sarebbe stata utilizzata da altre persone. Con la donna trovata sotto choc non c'era nessuno e la pista dell'aggressione da parte di un'altra persona pare non regga. L'ipotesi è che quelle ferite possa essersele procurata da sola.