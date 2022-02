Il giallo del barista accoltellato: "Ho sentito una fitta allo stomaco ed ho visto una persona scappare"

Poche parole, molti non detti e un'indagine per nulla semplice quella relativa all'accoltellamento del barista a Primavalle. Gli agenti del locale commissariato di polizia sono riusciti a parlare con il 35enne ricoverato al Gemelli dove venerdì ha subito una delicata operazione. Speravano, a due giorni dall'aggressione che gli è costata due coltellate all'addome, potesse fornire un quadro più chiaro su chi l'avesse ridotto in un letto di ospedale e invece il barista si è limitato a dire: "Ho sentito una fitta allo stomaco ed ho visto una persona scappare".

Parole, le stesse, riferite anche prima di essere caricato sull'ambulanza e portato via da via Pasquale II, luogo in cui è stato ritrovato accasciato giovedì scorso, in un pozza di sangue. Da allora il commissariato Primavalle lavora per chiarire cosa possa essere successo. Una sola persona ha riferito di un uomo allontanarsi da quella strada a passo svelto. Poi il silenzio. Dopo due giorni qualche risposta potrebbe arrivare dalla telecamera di un esercizio commerciale, l'unica in un punto più illuminato, che pare abbia ripreso qualcuno che potrebbe essere l'aggressore.

Non aiutano neanche i conoscenti della vittima che hanno tutti riferito di una vita normale, senza eccessi particolari o con qualcosa da cui difendersi. Ed in effetti il 35enne non ha nessun precedente, nessuna macchia, nessun debito che possa inquadrarlo in giri loschi o riconducibili alla criminalità. Un lavoratore come tanti che, come tanti, stava tornando a casa dopo un turno di lavoro.

Cosa è successo allora? Al momento chi indaga pare orientato a privilegiare la pista passionale, qualcosa legato alla sfera intima che la vittima può aver volutamente omesso nel suo racconto. Il barista, non appena possibile, verrà per questo riascoltato.