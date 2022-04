Giallo a Ostia, anziana con fratture e edema celebrale: indaga la polizia

Giallo a Ostia, dove una donna di 76 anni è stata soccorsa in un parco e trasportata con diverse fratture a vertebre e costole ed un edema celebrale all'ospedale Grassi. Per la 76enne, in gravi condizioni, è stato poi disposto il trasferimento all'ospedale San Camillo.

A trovare la donna, come spiega la questura di Roma che indaga, sarebbe stato un testimone che avrebbe visto la donna accasciarsi da sola nel parchetto mentre portava a spasso il cane. I poliziotti del X Distretto del Lido hanno aperto un fascicolo di indagine per ricostruire la dinamica degli eventi. La deposizione dell'uomo è al vaglio. Al momento nessuna pista è esclusa.