La mamma di Giada, morta a 25 anni per un intervento di bypass gastrico: "L'hanno dimenticata"

È passato un anno dalla scomparsa di Giada De Pace, morta su un tavolo operatorio durante un intervento di routine per l’inserimento di un bypass gastrico, ma per la sua famiglia il tempo si è fermato a quel maledetto 9 giugno. E anche la giustizia, sottolineano, sembra avere fatto lo stesso, perché a oggi ancora non è chiaro cosa ne sia stato del fascicolo che la procura ha aperto per omicidio colposo per responsabilità medica, iscrivendo nel registro degli indagati il medico che l’aveva operata.

Giada, originaria di Zagarolo e studentessa universitaria a Tor Vergata, aveva deciso di sottoporsi all’inserimento di un bypass gastrico per perdere quel peso che la faceva sentire a disagio con se stessa. Dopo avere fatto alcune ricerche aveva scelto, per farlo, l’ospedale San Carlo di Nancy. Il 9 giugno si è presentata al mattino in ospedale, ha fatto il triage ed è entrata nella stanza in cui attendeva un’altra decina di persone per sottoporsi allo stesso intervento: è stata l’ultima volta che la mamma, Mirella Bruno, l’ha vista in vita.

Presidio davanti all'ospedale: "Mia figlia è morta per un errore medico"

“Sapevamo che erano interventi di routine e che sia l’ospedale sia il chirurgo erano considerati d’eccellenza - racconta a RomaToday Bruno - nonostante i dubbi che nutrivamo, l’abbiamo lasciata fare. Non sapevo di altri casi finiti in modo tragico, se avessi saputo non le avrei mai consentito di fare l’operazione, a costo di farmela nemica”. Giada

I genitori e gli amici di Giada giovedì mattina si sono dati appuntamento davanti all’ospedale con cartelli e striscioni per ricordarla, e per chiedere risposte. A oggi non è chiaro se le indagini si siano concluse, se il caso sia stato archiviato o se si procederà in giudizio, né se al registro degl indagati è stato iscritto qualcun altro. Sono in un limbo, e hanno deciso di alzare la voce per parlare anche per Giada, che oggi non c’è più: “Ho aspettato un anno, ma non ho avuto risposte né riscontri - sottolinea Bruno - Siamo convinti che sia morta per un errore medico, e qualcuno deve risponderne”.

Il ricordo della mamma: "Sino alle 20.15 non ho saputo nulla di Giada"

La mamma di Giada ricorda che quella mattina del 9 giugno 2021 aveva accompagnato la figlia in ospedale e si era poi spostata in un bar davanti per aspettarla: “L’ho accompagnata sino al reparto, lei è entrata e io sono stata davanti all’ospedale tutta la giornata sino a quando mia figlia, alle 17.10, mi ha detto che era entrata in sala operatoria. Non ho più saputo nulla sino a che non ho fatto io una telefonata, alle 20.15, in cui chiedevo al reparto notizie. Mezz’ora dopo mi ha chiamata il chirurgo dicendomi che dovevo andare in ospedale perché avevano avuto una complicanza con Giada”.

Quando Mirella e il marito sono entrati al San Carlo de Nancy si sono visti andare incontro il chirurgo, che ha comunicato che avevano reciso in vaso addominale: “Mi ha detto che stavano facendo il possibile per salvarla e che c’erano venti medici a occuparsi di lei - spiega - dopo dieci minuti mi ha detto che mia figlia era morta”. Mirella è convinta che l’errore sia stato commesso subito: “Ho visto cinque ambulanze per il trasporto sangue accorrere in ospedale poco dopo le 17. Sono convinta fossero per Giada. A oggi l’ospedale non si è pronunciato in alcun modo, non ci ha mai fatto neppure le condoglianze, non sappiamo nulla sull’inchiesta ed è già passato un anno. Mia figlia non ritorna più, ma io le devo rendere giustizia: non mi fermo”.