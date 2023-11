Ndrangheta sul litorale: ville con piscina e negozi, sequestrato il tesoro di Giacomo Madaffari

Nel rapporto Mafie nel Lazio è ritenuto uno dei boss, al vertiche di una della locale di ndrangheta che svolgeva i propri affari sul litorale di Anzio e Nettuno. Una locale di "altissimo livello della Società Maggiore". Ovvero "coloro che hanno ottenuto la “Santa”, che è un grado elevato per meriti criminosi". Una struttura criminale capeggiata da Giacomo Madaffari. All'alba il blitz dei carabinieri che hanno dato esecuzione a un decreto che dispone il sequestro dei beni - finalizzato alla confisca del tesoro di "Giacomino" Madaffari, "punto di riferimento per molti appartenenti alla classe dirigente di Anzio, comune poi commissionato per mafia assieme a quello di Nettuno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tesoro di Giacomo Madaffari

Le indagini hanno condotto al sequestro di un ingente patrimonio costituito da 10 immobili di cui 6 di categoria A/7 (ville e immobili di pregio), 6 terreni, 2 autovetture, conti correnti e una società di rivendita autoveicoli, frutto del reimpiego di denaro ritenuto provento delle attività illecite perpetrate da Giacomo Madaffari.

Blitz dei carabinieri all'alba

Il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma nei comuni di Anzio, Nettuno e Aprilia (in provincia di Latina) con i militari che hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dalla III Sezione “Misure di Prevenzione” del tribunale penale e civile di Roma su richiesta della procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, che dispone il sequestro anticipato di beni, finalizzato alla confisca (giusta gli articoli 16 e 20 del D.lgs 159/2011 “Codice Antimafia”) nei confronti del proposto alla misura di prevenzione patrimoniale Giacomo Madaffari. I beni sequestrati sono stimati in oltre tre milioni di euro.

Le locali di ndrangheta che comandavano sul litorale

Sono state definite la carriera criminale che qualifica la pericolosità sociale e le cointeressenze economiche presenti e cessate, anche nel contesto famigliare di origine. La pericolosità sociale è riconducibile al fatto che Giacomo Madaffari, è oggi ritenuto al vertice della locale di ‘ndrangheta Madaffari-Perronace-Gallace insediata nei comuni di Anzio e Nettuno e territori limitrofi del litorale laziale a sud della Capitale. Attraverso i dati fattuali emergenti dai procedimenti penali e dalle relazioni in ambito criminale, a partire dalla metà degli anni ‘70 e fino a oggi, è stato delineato il quadro degli illeciti realizzati nel corso del tempo dal predetto e la sua caratura criminale, da ultimo chiaramente emersa dalle indagini che hanno visto l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Roma il 18 febbraio 2022, nell’ambito dell’indagine Tritone, eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci che ha disvelato l’esistenza e l’operatività della locale di ‘ndrangheta.

Il laboratorio criminale di Anzio e Nettuno

L’appartenenza di Madaffari alla ‘ndrangheta ne connota all’evidenza la pericolosità qualificata a cominciare dagli anni 80/90, epoca del trasferimento nell’area sud di Roma e delle immediate relazioni con le già stabili famiglie ‘ndranghetiste dei Gallace, dei Perronace e dei Tedesco. Considerato il sistema “meritocratico” di ascesa alle posizioni apicali dell’organizzazione, è evidente che la posizione raggiunta a capo di un locale sia indice non solo di una “carriera criminale” all’interno della ‘ndrangheta, ma anche della possibilità avuta di “crescere” commettendo reati su un territorio già controllato dalle citate cosche calabresi.

40 anni di malaffare

Le investigazioni hanno anche messo in evidenza come l’elevato tenore di vita di Giacomo Madaffari e di tutti i suoi famigliari non sia compatibile con i redditi e le altre fonti lecitamente percepiti nell’arco temporale 1980-2020, facendo emergere una sperequazione (saldo negativo tra fonti lecitamente percepite ed esborsi effettuati) di oltre 1,7 milioni di euro nel periodo temporale investigato. Il patrimonio accumulato dal proposto e dai suoi famigliari, riconducibile alle attività illecite poste in essere, è stimato in oltre 3 milioni di euro.

I beni sequestrati a Giacomo Madaffari

In particolare, il sequestro ha interessato:

10 immobili, di cui 6 di categoria A/7 (ville e immobili di pregio), situati nei comuni di Anzio e Nettuno.

6 terreni, alcuni dei quali con potenzialità edificatoria, situati nei comuni di Anzio, Nettuno ed Aprilia (in provincia di Latina).

2 autoveicoli di grossa cilindrata.

Una società di rivendita di autoveicoli.

Rapporti finanziari, effetti cambiari, monili, beni mobili di valore, in corso di inventario e quantificazione.