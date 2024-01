Rimossi giacigli di fortuna tra i vicoli del centro per ripararsi dal freddo

Si erano creati delle "case" di fortuna con dei cartoni e delle coperte, per trovare riparo dal freddo. Giacigli abusivi che sono stati rimossi ieri da Ama e dalla polizia di Stato in un intervento anti degrado e anti abusivismo, coordinato e pianificato dalla questura di Roma sulla base delle indicazioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella zona di piazza San Silvestro sono stati individuati tre accampamenti che, con l'aiuto di personale Ama, sono stati rimossi. Analoghe operazioni si sono svolte in via del Pozzetto e in via del Corso dove sono stati rimossi due accampamenti, e in piazza Colonna e in piazza della Rotonda dove sono stati eliminati due ulteriori accampamenti abusivi.

L'emergenza freddo

E se da una parte c'è la lotta al degrado, dall'altra c'è l'oggettività di temperature più rigide e di rischi per chi vive in strada. Di recente la Caritas di Roma, per far fronte alle numerose richieste, ha invitato i cittadini e le comunità parrocchiali a donare coperte e sacchi a pelo a supporto delle persone senza dimora che vivono nella Capitale, che i volontari distribuiranno.

"Le persone in strada vivono molti disagi, ma in inverno il pericolo maggiore è rappresentato dalle temperature rigide, che mettono a rischio la vita delle persone. Una coperta o un sacco a pelo posso fare davvero la differenza tra la vita o la morte. Un oggetto semplice che molti danno per scontato, ma importantissimo per le persone più in difficoltà", spiegano dalla Caritas nell'appello.