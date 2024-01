Esplode una tubatura: geyser d'acqua alto 10 metri a San Giovanni

Geyser d'acqua alto 10 metri a San Giovanni. Una tubatura è esplosa lunedì mattina richiedendo la chiusura della strada. La rottura intorno alle 11:00 in via Amiterno con l'acqua che ha invaso la strada nel volgere di pochi minuti.

Sono state le pattuglie del VII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale a intervenire sul posto per la grossa perdita d'acqua - alimentata dalla forte pressione - assieme al personale Acea. Al fine di consentire l'intervento dei tecnici via Amiterno è stata chiusa al traffico da via Sannio a via Veio con inevitabili conseguenze al traffico di tutta la zona.