Geyser a Monteverde: si rompe tubatura, case e negozi a secco

Prima il guasto, a cui ha fatto seguito un geyser di acqua alto diversi metri. Poi il problema idrico con un intero quadrante rimasto a secco senza acqua. Succede a Monteverde, dove all'alba di sabato mattina una rottura ad una conduttura ha determinato disagi per abitazioni ed esercizi commerciali del quartiere.

Il guasto in un'area di cantiere fra via Giovanni de Calvi e via Crivelli. A rompersi per cause ancora in via di accertamento una grossa conduttura dell'acqua. A rimanere senza acqua appartamenti e negozi nell'area compresa fra via de Calvi, via Crivelli, via Valtellina e piazza Scotti.

Contattata Acea, dall'azienda rassicurano che il guasto sia stato riparato con i tecnici a lavoro per raprire il flusso idrico e far tornare l'acqua corrente in case e negozi.