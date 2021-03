Geyser a Monteverde, la tubatura si rompe e l'acqua invade la Gianicolense

La tubatura è scoppiata intorno alle 15:50 circa in Circonvallazione Gianicolense, all'altezza dell'angolo con via Zambarelli

Prima il rumore da sotto l'asfalto, poi l'esplosione d'acqua con un vero e proprio geyser alto diversi metri che si è sprigionato nel cielo di Monteverde, sulla Circovallazione Gianicolanese, all'altezza di via Zambarelli. Pomeriggio bagnato in quel quadrante di città con i residenti che hanno dovuto aggirare la "fontana".

Tanti i commenti sui social sul gruppo Monteverde - Roma, dove diversi utenti hanno scherzato commentando il disservizio: "Almeno si pulisce la strada", scrive Marta. "Mo la Raggi esagera! Pure le fontane", ironizza Fabrizio. "Quella strada non veniva lavata dal 1950", è il tra il serio e il faceto di Riccardo. Critica Giordana: "Non mi stupisce più nulla in questa città che fa acqua da tutte le parti". In passato a Monteverde, proprio in via di Monteverde, si verificò un altro geyser. Sul posto i tecnici per riparare il guasto.

Sul caso è intervenuta anche la presidente del XII Municipio Silvia Crescimanno: "Acea sta sostituendo l'impianto idrico, ormai fatiscente da decenni. L'incuria ha portato al logorarsi delle strutture che ora, hanno necessità di essere sostituite nel totale. Questo, purtroppo può generare una serie di problemi, come si evince dalle foto, e nel caso specifico uno spreco di acqua che probabilmente, se si fosse manutenuto in passato, avremmo potuto evitare. Le problematiche verranno risolte con la sostituzione delle condotte. La manutenzione delle opere pubbliche è alla base di un'amministrazione responsabile". Acea Ato 2 è sul posto per la riparazione.