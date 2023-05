Salta conduttura sotto la fontanella: geyser a Cinecittà

Un geyser a Cinecittà. Questa la scena visibile a due passi dagli studios, in via Vincenzo Lamaro. Un guasto alle condutture, questa la possibile causa, con l'acqua uscita a forte pressione sotto una fontanella divelta dalla sua sede a causa della forte pressione. A parlare le immagini, nelle quali si vede il getto d'acqua raggiungere diversi metri d'altezza in prossimità di una della rampe da cui si accede al centro commerciale Cinecittà Due.